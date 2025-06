Présidentielle 2025 au Cameroun : encore deux semaines pour s’inscrire sur les listes électorales

Dès la convocation du corps électoral, la loi électorale prévoit l’interruption des inscriptions sur les listes électorales.

Pour l’année 2025 qui est une année électorale, la convocation du corps électoral marque la fin de la campagne de révision des listes électorales. Comme le prévoit le code électoral en son article 74 alinéa 2, la révision annuelle des listes électorales commence le 1er janvier et s’achève le 31 août de chaque année. Mais, par dérogation à ces dispositions, « la révision annuelle ou, le cas échéant, la refonte des listes électorales est suspendue à compter de la date de convocation du corps électoral », précise l’alinéa 2 de l’article 75 de la même loi.

À la lecture de ces articles du Code électoral, une fois que le président de la République convoque le corps électoral, les citoyens voulant exercer leur droit de vote ne pourront plus s’inscrire sur les listes électorales. Les prévisions de Eléctions Cameroon faites en conformité avec la Constitution et le Code électoral annoncent que la convocation du corps électoral sera faite au plus tard le 12 juillet 2025. L’élection présidentielle quant à elle aura lieu, selon les mêmes prévisions, le 12 octobre 2025.

Ainsi, tout citoyen ayant 20 ans et plus et ne s’étant pas encore inscrit sur les listes électorales peut encore saisir l’occasion des deux dernières semaines qui restent pour le faire auprès des démembrements d’Elections Cameroon. Pour ce faire, il doit se munir de la carte nationale d’identité ou du récépissé de la CNI. Ces dernières inscriptions viendront étoffer le fichier électoral national qui contient un peu plus de 8 millions d’électeurs.