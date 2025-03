Présidentielle 2025 au Cameroun : voici le candidat et le programme politique du SDF

Le Front social démocratique (SDF) a tenu une convention extraordinaire le premier samedi du mois de mars 2025 pour investir son candidat à l’élection présidentielle de 2025.

Joshua Osih est le candidat du Social Democratic Front à l’élection présidentielle d’octobre 2025 au Cameroun. Le président du parti de la balance a bénéficié de l’onction des congressistes samedi dernier. Ils ont pris part à la convention extraordinaire du parti au palais polyvalent des sports de Yaoundé. Au cours du rassemblement, l’homme d’affaire de 57 ans a été désigné pour porter les chances du SDF à la prochaine présidentielle.

Pour la deuxième fois après 2018 où il a récolté 3,35% des suffrages, le successeur de Ni John Fru Ndi à la tête du parti va en compétition avec d’autres candidats. Certains ont déjà manifesté leur volonté de se présenter à la course vers le palais de l’Unité. C’est le cas de Maurice Kamto du MRC ou de Cabral Libii du PCRN. Ils étaient classés 2è et 3è à la présidentielle de 2018 derrière le vainqueur, le président Paul Biya.

Tous les quatre ont déjà manifesté leur volonté de se représenter en 2025. Chacun a employé sa manière. Mais, celle de Joshua Osih semble particulière. Il ne se déclare pas de manière unilatérale. Il tient la légitimité du parti. Ailleurs, les candidats, malgré le temps passé sans tenir le congrès, veulent briguer un mandat ou un mandat de plus sur la base du fait qu’ils sont candidat statutaire. Joshua Osih, 57 ans, président du SDF depuis le 29 octobre 2023 reste fidèle à la tradition du parti. Certains de ses camarades lui reprochent d’avoir augmenté la caution pour être candidat du SDF à la présidentielle à 50 millions de F pour les écarter de la course.

Dans le respect des règles démocratiques, le SDF donne mandat à Joshua Osih de porter son programme politique 2025-2026. Programme avec lequel le candidat va séduire l’électorat durant la période préélectorale et surtout durant la campagne proprement dite. Les grandes lignes de ce programme, indiquent qu’en 100 jours, le SDF veut mettre fin aux violences dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le parti prévoit qu’en un an, il va restaurer la dignité des populations du Septentrion. Il va aussi, entre autres, réinstaurer le régime fédéral au Cameroun. La formation politique ambitionne par ailleurs de réussir la transformation socioéconomique du Cameroun.

Avec ce programme, la formation politique ira aussi à la conquête des suffrages aux élections régionales de décembre 2025, aux législatives et municipales de 2026.