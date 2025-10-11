Politique



Présidentielle 2025 : des artistes internationaux et nationaux bouclent la campagne électorale à Yaoundé

Pour marquer la fin de la campagne présidentielle, un concert est organisé ce samedi 11 octobre 2025, au Palais des…

Publié par Pierre Tahingam
le: 11 octobre 2025

Pour marquer la fin de la campagne présidentielle, un concert est organisé ce samedi 11 octobre 2025, au Palais des Sports de Yaoundé, avec Awilo Longomba en tête d’affiche.

 

Le Palais des Sports de Yaoundé ouvre ses portes dès 14 heures ce jour pour un concert gratuit qui marque la fin de la campagne présidentielle. Cet événement artistique est offert par Paul Biya, le candidat du RDPC (Rassemblement démocratique du peuple camerounais), pour clôturer sa campagne. Awilo Longomba et les autres artistes invités étaient présents au Paposy le 10 octobre pour les dernières répétitions. Ils entendent donner le meilleur d’eux-mêmes pour le plus grand bonheur des mélomanes. Léonie Gwemba, la présidente du comité d’organisation, explique que c’est un concert que Paul Biya a voulu offrir au peuple camerounais. Elle invite les Camerounais à célébrer ce moment avec les artistes internationaux et nationaux, tels que le Congolais Awilo Longomba, l’Ivoirien Tamsir, les Camerounais Greg Belobo, Annie Anzouer, Marole Tchamba et Tao, entre autres.

Tao confie qu’elle a été choisie pour représenter la partie septentrionale du Cameroun, qu’elle décrit comme une région fortement peuplée. « C’est un concert qui célèbre l’unité du Cameroun, le vivre-ensemble », déclare-t-elle. Elle estime que c’est un privilège d’avoir été choisie pour la circonstance. Pour ce concert, elle a préparé une composition spéciale qui parle de la place de la personne dans la société, du bien-être.

