Soixante-quinze corps retrouvés après des attaques aveugles dans le centre du Nigeria

Au moins 75 corps ont été retrouvés après que des hommes armés eurent attaqué deux villages dans l’État central de Kwara au Nigeria en début de semaine, ont déclaré mercredi soir des responsables locaux.

Le gouverneur de l’État de Kwara, Abdulrahman Abdulrazaq, qui s’est rendu mercredi soir dans la zone de gouvernement local de Kaiama avec des responsables de la sécurité et des membres du cabinet, a déclaré que 75 personnes avaient été tuées dans les communautés de Woro et Nuku. Il a décrit les victimes comme des musulmans locaux et a indiqué qu’elles avaient été attaquées après avoir refusé de se soumettre à des extrémistes prêchant ce qu’il a qualifié de « doctrine étrange ».

Les hommes armés se déplaçaient à moto et ont semé le chaos dans les deux communautés en tirant sans discernement sur les habitants et en rasant certaines maisons, ont déclaré des sources locales à Xinhua.

Un officier supérieur de l’armée qui accompagnait le gouverneur lors d’une évaluation sur place des villages touchés a déclaré que le bilan pourrait s’alourdir à mesure que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivaient.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Le président nigérian Bola Tinubu a identifié le groupe terroriste Boko Haram comme étant responsable des attaques et a ordonné le déploiement d’un bataillon de l’armée dans la zone de gouvernement local de Kaiama, selon un communiqué publié mercredi soir par la présidence.

M. Tinubu a condamné « cette attaque lâche et bestiale » et a qualifié les hommes armés de « sans cœur pour avoir choisi des cibles faciles dans leur campagne terroriste vouée à l’échec ».

Le nouveau commandement militaire mènera l’opération « Savannah Shield » afin de « mettre en échec les terroristes barbares et de protéger les communautés sans défense », selon le communiqué citant le dirigeant nigérian.

Xinhua