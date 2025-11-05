Soutien de la CEDEAO au Nigeria après les accusations de Trump sur les massacres de chrétiens

La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a qualifié mercredi de « fausses et dangereuses » les récentes allégations du président américain Donald Trump selon lesquelles des attentats terroristes au Nigeria visaient les chrétiens, exprimant ainsi sa solidarité avec le pays le plus peuplé de la région.

La Commission de la CEDEAO a souligné dans un communiqué que la violence liée au terrorisme ne faisait aucune distinction de sexe, de religion, d’origine ethnique ou d’âge, précisant que les auteurs de ces actes de violence prenaient pour cible des civils innocents de toutes confessions religieuses, y compris les musulmans, les chrétiens et les adeptes d’autres religions.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





« La CEDEAO appelle les Nations Unies et tous ses partenaires à soutenir les Etats membres dans leur lutte contre ces groupes et à rejeter comme fausse toute allégation selon laquelle ces groupes terroristes cibleraient un groupe particulier ou il y aurait un génocide d’un groupe religieux dans la région », écrit le bloc ouest-africain.

Tout en rejetant fermement « les allégations fausses et dangereuses qui visent à aggraver l’insécurité dans les communautés et à affaiblir la cohésion sociale dans la région », la CEDEAO a exhorté la communauté internationale à soutenir les pays de la région dans leur lutte contre un terrorisme qui touche toutes les communautés.

Elle a également exprimé son intention d’attirer l’attention de ses partenaires et de la communauté internationale dans son ensemble sur le niveau croissant de violence perpétrée par des groupes terroristes dans certains pays de la région, notamment au Nigeria.

Cette réponse fait suite à un message publié le 31 octobre par Donald Trump sur son réseau Truth Social, dans lequel il affirmait que des milliers de chrétiens étaient tués au Nigeria par des « islamistes radicaux », responsables de ce « massacre de masse ». Le président américain a également qualifié le Nigeria de « pays particulièrement préoccupant ».

Le gouvernement nigérian avait auparavant rejeté la position américaine, la jugeant « inexacte », tout en réaffirmant son engagement à protéger ses citoyens, à préserver la liberté religieuse et à lutter contre l’extrémisme violent.