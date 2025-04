Standard Chartered Bank lorgne le marché Marocain

« Tout comme nous avons élargi notre présence en Égypte avec une banque à part entière, nous étudions un ou deux autres pays, a déclaré Chris Egberink, PDG et responsable des activités bancaires et de couverture pour l’Afrique du Sud, lors d’un entretien à Johannesburg. Nous envisageons plusieurs pays, dont le Maroc. » Une déclaration surprenante alors que Standard Bank annonçait depuis des mois ses désinvestissements sur le continent africain.

Cette démarche s’inscrit dans la stratégie plus large de Standard Chartered visant à recentrer ses activités sur la gestion de patrimoine et les services transactionnels transfrontaliers.

Depuis avril 2022, la banque basée à Londres a quitté plusieurs marchés. La banque s’est retirée du Zimbabwe, d’Angola, du Cameroun, de la Gambie, de la Sierra Leone, de la Jordanie, du Liban et de la Tanzanie. Elle explore par ailleurs la vente de ses activités de détail au Botswana, en Ouganda et en Zambie.

Ce désengagement progressif de certains marchés s’inscrit dans une volonté de recentrer ses ressources sur les segments les plus porteurs, en particulier les services bancaires transfrontaliers et la gestion de patrimoine. L’entrée potentielle au Maroc s’inscrirait donc dans cette nouvelle logique, dans un marché considéré comme stable, ouvert sur l’Afrique subsaharienne et doté d’un environnement bancaire structuré.

Cette idée d’expansion vers le Maroc arrive alors que, Le groupe a perdu le directeur général de sa filiale ivoirienne dans des circonstances non encore élucidées. Son corps a été découvert ce 9 avril 2025 dans son domicile à Abidjan, sans signe de violence.



John Mokom, puisqu’il s’agit de lui, avait débuté chez Standard Chartered Bank Cameroun en 2007 comme Directeur Financier, après une carrière remarquée chez General Motors, Ernst & Young et ExxonMobil. Il a ensuite occupé plusieurs postes clés, notamment au Conseil d’Administration et en tant que Secrétaire Général. En 2021, il est devenu Directeur Général de la filiale ivoirienne. John Mokom, mort à l’âge de 52 ans, était marié et père de quatre enfants.