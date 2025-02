Suspension de l’aide financière américaine, le gouvernement camerounais s’adapte

Le ministre de la Santé publique (Minsanté), Malachie Manaouda, annonce la poursuite des activités dans la prévention et la prise en charge de certaines maladies couvertes par l’aide américaine.

Le gouvernement américain sous l’impulsion du président Donald Trump suspend pour 90 jours le financement des programmes PEPFAR (Plan d’urgence présidentiel de lutte contre le VIH/Sida) et PMI (Initiative du président américain de lutte contre le paludisme) dans le monde. Au Cameroun, la suspension a des effets sur la lutte contre le VIH/Sida, le paludisme et la tuberculose. La stratégie de lutte contre ces maladies mise en œuvre par le ministère de la Santé publique bénéficie du financement américain. Suite à la suspension des ressources, le ministre de la Santé publique camerounais, Malachie Manaouda, annonce des mesures pour réduire les effets sur les patients.

Après évaluation de l’impact de la suspension, le gouvernement a dégagé des actions visant à minimiser les effets à court, moyen et long terme. Elles permettront, à en croire le Minsanté, d’ assurer la continuité des activités de lutte contre le VIH/Sida, le paludisme et la tuberculose. Le gouvernement s’engage à poursuivre l’offre de services de prévention, de prise en charge, de soin et de soutien à toutes les populations vulnérables. Ces dernières bénéficieront de cette offre dans toutes les formations sanitaires et toutes les organisations à base communautaire affiliées sur l’ensemble du territoire national. Les délégations régionales de santé publique et les groupes techniques régionaux des programmes concernés assurent la coordination.

Le Minsanté remercie le gouvernement américain pour le soutien financier et technique accordé au Cameroun pendant de nombreuses années. Malachie Manaouda invite le personnel de santé à poursuivre les activités de prestations des services du VIH/Sida, de la tuberculose et du paludisme. La suspension de l’aide américaine révèle que le système de santé national peine à couvrir les besoins nationaux en dehors des financements extérieurs. Il est ainsi nécessaire de trouver les moyens pour renforcer son efficacité.