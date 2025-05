Tchad : Succès MASRA interpellé, son parti Les Transformateurs demande sa libération

Le parti Les Transformateurs a annoncé ce matin l’enlèvement de son président aux premières heures de la matinée pour une destination inconnue. Le parti demande sa libération immédiate et sans condition.

L’opposant Succès Masra, ancien Premier ministre tchadien et président du parti d’opposition Les Transformateurs, a été interpellés ce matin à sa résidence au quartier Gassi à N’Djamena. Selon une annonce de son parti, faite par le vice-président Ndolembaye Sadé Njesada, il a été « enlevé mani militari ce 16 mai 2025 à 5h56 minutes ». Une vidéo rendue publique présente Succès Masra entouré d’hommes en tenue militaire, lesquels le conduisent de l’intérieur de la résidence vers la porte.

« Ce matin, des éléments en tenue militaire et lourdement armés ont défoncé l’entrée de la résidence et procédé à l’enlèvement du président du parti Les Transformateurs sans qu’aucune information officielle n’ait été communiquée. Le parti Les Transformateurs qui a toujours eu pour crédo l’action citoyenne pacifique et la préservation des libertés fondamentales des tchadiens tient à exprimer sa vive inquiétude face à cette action brutale menée en dehors de toute procédure judiciaire connue et en violation des droits civiques et politiques garantis », a déclaré le vice-président du parti.

Et d’ajouter : « En ces heures troubles, nous appelons l’ensemble de nos militants, militantes et sympathisants ainsi que tout le peuple tchadien au Calme et à la retenue. Notre combat demeure résolument pacifique, ancré dans l’Etat de droit, la justice et la dignité. Nous interpellons fermement les autorités compétentes sur leurs responsabilités devant le peuple et devant l’histoire. Nous exigeons la libération immédiate et sans condition du président Masra Succès ».

Bien qu’aucune raison n’ait encore été communiquée, l’interpellation de l’opposant intervient au lendemain des affrontements intercommunautaires survenus le 14 mai dernier dans la province du Logone Occidental et ayant fait 35 morts. Des affrontements suite auxquelles Succès MASRA a présenté ses « tristes condoléances aux familles endeuillées dans la localité de Beinamar au Logone Occidental où on nous signale plusieurs dizaines de morts suite à un conflit aux déclencheurs non élucidés. La vie d’aucun Tchadien ne doit être banalisée », a-t-il déclaré.