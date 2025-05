Transport aérien : Boeing installe un bureau en Afrique

Le constructeur aéronautique américain Boeing renforce sa présence en Afrique avec l’ouverture d’un bureau régional à Addis-Abeba, en Éthiopie.

Le constructeur aéronautique américain Boeing renforce sa présence en Afrique avec l’ouverture d’un bureau régional à Addis-Abeba, en Éthiopie. Cette implantation marque une étape stratégique dans la volonté du géant de Seattle de se rapprocher d’un marché en pleine croissance, porté notamment par la dynamique d’Ethiopian Airlines.

Addis-Abeba parce que s’y trouve le siège d’Ethiopian Airlines, cette ville affirme son rôle de carrefour aérien stratégique. L’aéroport international de Bole, qui accueille plus de sept millions de passagers par an, incarne cette dynamique. L’ouverture du bureau de Boeing s’inscrit dans cette logique : consolider sa présence aux côtés de son plus grand client africain, Ethiopian Airlines, et renforcer ses liens avec un continent où le transport aérien connaît une croissance fulgurante de 5,7 % par an, au-delà des moyennes mondiales.

Ceci, malgré les défis liés à la conjoncture économique mondiale et aux contraintes d’infrastructures, le secteur aérien africain connaît une reprise encourageante, avec une croissance estimée à plus de 5 % par an sur la prochaine décennie.

Cette stratégie vise à positionner Boeing non seulement comme fournisseur, mais comme partenaire à long terme du développement aéronautique du continent.

« Notre objectif est d’améliorer l’efficacité du secteur, de réduire les coûts de transport commercial et d’améliorer la connectivité sur tout le continent. Ce nouveau bureau souligne l’engagement durable de Boeing envers l’industrie aéronautique africaine et sa volonté de favoriser une croissance durable et l’innovation dans la région », a précisé le ministre Ethiopien des Transports et de la Logistique, Alemu Sime.