Trois touristes français tués dans le chavirement d’un bateau au large d’Oman

Trois ressortissants français ont trouvé la mort mardi après le chavirement d’un bateau au large d’Oman, ont rapporté des médias locaux.

Le bateau transportait 25 touristes français au moment de l’incident, selon le Times of Oman. Les équipes de secours de l’Autorité de la défense civile et des ambulances (CDAA) sont intervenues sur les lieux suite à un appel d’urgence.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Deux autres passagers ont subi des blessures légères et ont été traités sur place, indique le média.

La cause de l’accident n’est pas encore connue. La Police royale d’Oman et les autorités maritimes ont ouvert une enquête sur le naufrage. Des efforts sont en cours pour apporter un soutien aux survivants et aux familles des victimes, selon la même source.

Xinhua