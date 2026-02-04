EN CE MOMENT


Trump et le président colombien tiennent des entretiens après des mois de tensions

Le président des États-Unis Donald Trump et son homologue colombien Gustavo Petro ont qualifié de cordiales leurs discussions à huis…

Publié par Xinhua
le: 4 février 2026
Le Courrier
© Le Courrier

Le président des États-Unis Donald Trump et son homologue colombien Gustavo Petro ont qualifié de cordiales leurs discussions à huis clos de près de deux heures à la Maison Blanche mardi, signe d’un réchauffement des relations après des mois de tensions entre les deux pays.

« Nous avons eu une très bonne réunion », a déclaré M. Trump aux journalistes dans le Bureau ovale. « Je l’ai trouvé (M. Petro) formidable. »

M. Petro a affirmé lors d’une conférence de presse à l’ambassade de Colombie à Washington que lui-même ainsi que M. Trump ont discuté de la coopération en matière de lutte contre le trafic de drogue et des moyens de soutenir les projets économiques et énergétiques liés au Venezuela.

La réunion s’est terminée sur une « note positive et optimiste », a assuré M. Petro.
Le président colombien a ajouté avoir invité M. Trump à visiter la ville caribéenne de Carthagène et requis l’assistance des États-Unis pour arbitrer un différend commercial entre la Colombie et l’Équateur, selon certaines informations.

Cette rencontre a eu lieu après des mois de relations tendues marquées par des échanges houleux. M. Trump avait publiquement accusé M. Petro de ne pas contrôler le trafic de drogue et avait menacé de prendre des mesures punitives, notamment en augmentant les droits de douane et en réduisant l’aide américaine.

M. Petro avait accusé les États-Unis d’instrumentaliser leur politique antidrogue en tant que prétexte justifiant le recours à la force dans la région des Caraïbes. Son visa pour les États-Unis avait été révoqué en septembre 2025 suite à sa participation à un rassemblement pro-palestinien à New York, au cours duquel il avait exhorté les soldats américains à désobéir aux ordres de leur commandant en chef.

Si les discussions ont laissé entrevoir un dégel provisoire dans les relations personnelles entre les deux dirigeants, de profonds désaccords sur la sécurité, la politique en matière de drogue et les actions militaires régionales restent en suspens, ont estimé les analystes.

