Trump lance à Davos le « Conseil de paix », critiqué car il pourrait nuire à l'ONU

Publié par Xinhua
le: 22 janvier 2026
Le président américain Donald Trump a officiellement lancé son « Conseil de paix » ce jeudi lors d’une cérémonie de signature de sa charte pendant le Forum économique mondial (FEM) à Davos, en Suisse.

Ce lancement a suscité l’inquiétude des observateurs politiques, qui ont averti qu’il pourrait nuire à la primauté de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et du cadre multilatéral établi pour le maintien de la paix. Plusieurs grandes puissances mondiales et alliés traditionnels des Etats-Unis ont refusé de rejoindre ce conseil.

Lors de la cérémonie, M. Trump a affirmé que le Conseil de paix, qu’il présidera, pourrait « faire à peu près ce que nous voulons », tout en affirmant qu’il agirait « conjointement avec les Nations Unies ». Ceux qui critiquent ce conseil craignent néanmoins qu’il ne se superpose au système multilatéral existant axé sur l’ONU ou qu’il ne l’affaiblisse.

Selon le cadre actuellement défini, M. Trump sera le premier président du conseil, un poste qu’il pourrait occuper à vie. Il a en outre fait savoir que les membres permanents devaient chacun financer le conseil à hauteur d’un milliard de dollars.

