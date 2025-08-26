Trump prend des mesures supplémentaires pour lutter contre la criminalité à Washington

Le président des Etats-Unis Donald Trump a signé lundi un décret ordonnant des « mesures supplémentaires spécifiques » pour « renforcer la lutte contre la criminalité » dans la capitale américaine Washington D.C., tout en annonçant le déploiement de la Garde nationale à l’échelle du pays.

Le décret ordonne au secrétaire à la Défense de créer une « unité spécialisée de la » formée pour assurer la sécurité et l’ordre publics dans la capitale fédérale, lorsque son activation s’avère nécessaire, et de « veiller à ce que les Gardes nationales des Etats soient également formées et prêtes à aider à réprimer les troubles dans tout le pays ».

En outre, le secrétaire à la Défense veillera à ce qu’une force de réaction rapide de la Garde nationale soit disponible pour un « déploiement rapide à l’échelle nationale » lorsque les circonstances l’exigent, selon le décret.

La chaîne américaine d’information CNN a qualifié ce décret de « signe le plus clair à ce jour de son intention d’étendre le rôle de l’armée américaine dans les activités de maintien de l’ordre à l’échelle nationale ». Elle souligne toutefois que ces forces accomplissent principalement leur mission sous le commandement et le contrôle des gouverneurs, et que le décret ne précise pas à quelle autorité les unités situées en dehors de Washington D.C. rendraient compte si le gouverneur d’un Etat ne souhaitait pas faire appel à elles.

Le décret a été signé quelques jours seulement après que le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a ordonné aux membres de la Garde nationale patrouillant dans les rues de Washington de commencer à porter leurs armes de service.

M. Trump a affirmé vendredi aux journalistes à la Maison Blanche que Chicago pourrait être la prochaine ville ciblée par le gouvernement fédéral dans le cadre de sa lutte contre la criminalité, après plusieurs jours d’opération à Washington, D.C. Il a ensuite mentionné New York, en plus de Chicago, comme ville où il souhaiterait que la Garde nationale aide à lutter contre la criminalité.

Le président a menacé dimanche d’étendre le déploiement militaire à Baltimore lors d’une controverse avec le gouverneur du Maryland, Wes Moore, qui a critiqué le déploiement de la Garde nationale à Washington, D.C., et a invité M. Trump à se rendre dans son Etat pour discuter de la sécurité publique.