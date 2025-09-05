Une deuxième rencontre Poutine-Trump est possible dans un avenir proche (Kremlin)

Une deuxième rencontre après celle dans l’Alaska entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump pourrait avoir lieu dans un avenir proche, a déclaré vendredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Elle pourrait être organisée très rapidement si les deux dirigeants le jugent nécessaire, a-t-il dit dans une interview accordée à l’hebdomadaire russe Argoumenty i Fakty.

M. Peskov a ajouté que des contacts de travail entre les deux pays étaient maintenus en permanence.

MM. Poutine et Trump s’étaient déjà vus le 15 août à Anchorage, dans l’Etat américain de l’Alaska, marquant la première visite de M. Poutine aux Etats-Unis depuis près d’une décennie et la première rencontre face à face entre les présidents des deux pays depuis 2021.