Vladimir Poutine juge la création d’un Etat palestinien essentielle à la paix au Moyen-Orient

Le président russe Vladimir Poutine a estimé jeudi que seule la création d’un État palestinien pleinement opérationnel pouvait apporter une solution durable au conflit au Moyen-Orient.

Lors d’une rencontre à Moscou avec son homologue palestinien Mahmoud Abbas, il a ajouté que l’approche de son pays vis-à-vis du conflit au Moyen-Orient était « fondée sur des principes et non soumise à des considérations politiques à court terme ».

M. Poutine a également souligné que la Russie avait fourni une aide humanitaire vitale à la bande de Gaza au plus fort de la crise dans la région, notamment plus de 800 tonnes d’aide et quelque 32 opérations humanitaires.

M. Abbas a dit à son hôte que les territoires palestiniens avaient subi d’immenses dommages sous l’occupation israélienne, qui a entraîné des destructions massives dans la bande de Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem.

« Le nombre de tués et de blessés dans la bande de Gaza a atteint 260.000 et des milliers d’autres personnes ont été blessées en Cisjordanie », a-t-il dénoncé, ajoutant que la bande de Gaza avait été pratiquement rasée, avec 85% de ses infrastructures détruites.

« Nous nous opposons catégoriquement aux tentatives des Etats-Unis et d’Israël d’expulser les Palestiniens de leur terre ancestrale », a dit M. Abbas pour qui « le peuple palestinien est déterminé à rester sur sa terre, quel qu’en soit le prix ».

Xinhua