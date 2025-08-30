Yémen : 776 personnes tuées ou blessées lors de frappes aériennes américaines et israéliennes au cours du premier semestre de 2025 (Houthis)

Au total, 776 personnes ont été tuées ou blessées dans le nord du Yémen au cours du premier semestre de 2025 à la suite de frappes aériennes américaines et israéliennes, a rapporté samedi la chaîne de télévision al-Masirah, dirigée par les Houthis.

Selon l’information, la plupart des victimes étaient des femmes et des enfants dans la capitale Sanaa, la ville portuaire de Hodeïdah sur la mer Rouge et les provinces de Sa’dah et Amran. Le bilan comprend également 70 migrants éthiopiens qui ont été tués lors d’une frappe aérienne américaine contre un centre de rétention pour migrants dans la province de Sa’dah, le 28 avril.

En mai, les Etats-Unis ont mis fin à leurs frappes contre des cibles des Houthis à la suite d’un accord négocié par Oman, en vertu duquel les Houthis se sont engagés à cesser de prendre pour cible les navires américains dans la mer Rouge.

En revanche, les Houthis ont continué à prendre pour cible Israël avec des missiles balistiques à longue portée et des drones depuis novembre 2023, en solidarité avec les Palestiniens dans le cadre de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza. La plupart de ces frappes auraient été interceptées.

Israël a poursuivi sa riposte. Cette semaine, l’Etat hébreu a lancé deux vagues de frappes aériennes contre des cibles houthies à Sanaa, tuant dimanche dix civils et en blessant 92 autres, principalement des femmes et des enfants, selon les autorités sanitaires des Houthis.

La deuxième vague, jeudi, a visé une réunion de commandants des Houthis, a affirmé l’armée israélienne.