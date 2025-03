11 militaires camerounais tués à Wulgo au Nigeria

Les jihadistes de Boko Haram ont attaqué dans la nuit du 24 au 25 mars 2025 des camps de base des Forces multinationales de Wulgo au nord-est du Nigeria tuant une dizaine de soldats camerounais.

L’on en sait un peu plus sur l’attaque perpétrée par des éléments de Boko Haram à Wulgo, dans l’Etat de Borno au nord-est du Nigeria, à la frontière avec le département camerounais du Logone-et-Chari. JDC annonçait hier la survenue de cette attaque, sans toutefois en donner tous les détails.

Des éléments du groupe terroriste Boko Haram ont avancé dans la localité de Wulgo en civil. Ils ont trompé la vigilance des Forces armées et attaqué des bases militaires des Forces multinationales mixtes abritant les soldats camerounais, nigérians, nigériens, tchadiens. Le bilan fait état de 11 militaires camerounais tués et 21 blessés. Ces derniers ont été transportés d’urgence vers les hôpitaux de la ville de Maroua pour la prise en charge.

Par ailleurs, les mêmes assaillants ont incendié des camps, des véhicules militaires. Ils ont emporté des armes dont des canons et des munitions.

Au Cameroun, des voix s’élèvent pour condamner cette autre attaque sanglante de Boko Haram contre des Camerounais. Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) et son président Maurice Kamto adressent leurs condoléances aux familles des victimes. « En mon nom personnel et aux noms des militantes, militants et sympathisants du MRC, j’adresse aux familles biologiques des vaillants soldats morts et à la grande famille des Forces Armées camerounaises mes sincères condoléances », a écrit l’homme politique le 25 mars.