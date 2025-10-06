Adamaoua-Cameroun : le bureau régional de APAR démissionne

Avec Mouhaman Njama le coordonnateur, d’autres militants du parti ont claqué la porte après une décision mal digérée prise par le président Célestin Djamen (photo).

L’Alliance patriotique et républicaine (APAR) perd de nouveaux membres. Ce 06 octobre 2025, le président régional dudit parti pour l’Adamaoua, Mouhaman Ndjama a adressé une lettre de démission collective au président national, Célestin Djamen. La correspondance contient la « ferme décision de démissionner comme membre de APAR Adamaoua, mais également de mes fonctions de président régional », peut-on lire. L’auteur de la lettre précise que sa décision entraine la démission de tous les membres du bureau régional et des présidents de sept cellules de la ville de Ngaoundere. Les motifs de la démission sont énoncés dans la suite.

Les militants qui s’en vont dénoncent l’arrogance du président national, son mépris pour les militants, des prises de décision sans consultation. Celle invoquée à titre d’exemple est le ralliement de Célestin Djamen, candidat recalé à l’élection présidentielle, au G20 sans consulter les militants qui démissionnent. « Monsieur le président nous ne sommes pas des clients de la boutique APAR », s’indignent des militants.

En août dernier, célestin Djamen a exprimé son ralliement au G20, un groupe de partis politiques qui soutiennent la candidature du président Paul Biya depuis l’élection présidentielle du 07 octobre 2018. Il fait partie de la quinzaine de leaders politiques qui viennent d’être admis au sein du groupe. Transfuge du Social Democratic Front et du Mouvement pour la renaissance du Cameroun, célestin Djamen a déclaré avoir pensé que le meilleur candidat pour 2025 est le candidat Paul Biya. Suite à cet engagement, APAR a perdu par voie de démission Brice Momo coordonnateur national et Mathias Sadje, coordonnateur départemental du Mongo dans la région di Littoral.