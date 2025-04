Audit et Conseil : PWC se sépare de sa branche Afrique Francophone

PwC a annoncé le 31 mars 2025 la séparation de ses cabinets d’Afrique francophone subsaharienne couvrant dix pays parmi lesquels le Cameroun, le Congo et le Gabon.

La Côte d’Ivoire, le Gabon, le Cameroun, la RDC, le Congo, Madagascar, la Guinée, le Sénégal, la Guinée Équatoriale et le Tchad. Ces dix pays sont officiellement hors du géant mondial britannique de l’audit et du conseil PwC dès ce 1er avril 2025, après plus de 50 ans de collaboration.

Selon le communiqué de presse signé le 31 mars 2025 , cette importante décision prise après « un examen stratégique approfondi » implique que les filiales des dix pays suscités vont désormais opérer de « manière séparée et indépendante ». Ainsi, « les firmes d’Afrique francophone subsaharienne poursuivent leurs activités en tant qu’entités indépendantes afin de mieux répondre aux besoins de leurs marchés et de leurs clients ».

Pour ce qui est de la suite de l’aventure, le groupe se veut rassurant. « Le réseau PwC et les firmes d’Afrique francophone subsaharienne ont travaillé conjointement afin d’assurer une transition coordonnée pour minimiser les perturbations éventuelles. Des plans de continuité de service sont mis en œuvre afin de maintenir un engagement client constant et fiable », lit-on.

Même si les raisons de cette rupture n’ont pas été évoquées, il faut souligner que depuis des mois déjà, il existe des tensions en interne avec la branche Afrique francophone subsaharienne dues aux « manquements aux standards imposés par PwC Global » auraient conduit la maison-mère à envisager des mesures radicales.

Pourtant, la rupture intervient alors que le marché du conseil et de l’audit en Afrique connaît une croissance rapide. En 2024, l’Afrique figurait parmi les zones de plus forte expansion pour les grands réseaux internationaux, avec une progression annuelle avoisinant +17 %, supérieure à la moyenne mondiale.

En mémoire, en Afrique subsaharienne francophone, PWC est présente au Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, Tchad, République démocratique du Congo (RDC), Côte d’Ivoire, Sénégal, Guinée et Madagascar. Elle est spécialisée dans le conseil juridique et fiscal, le consulting et la stratégie, ainsi que dans l’expertise-comptable. Depuis plus de 50 ans, PwC œuvre au développement subsaharien en accompagnant les acteurs publics et privés sur leur cœur de métiers respectifs.