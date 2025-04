Autoroute Yaoundé-Douala phase II : 1072 milliards F pour 141 km à livrer en 2028

Les travaux, dont le démarrage est prévu pour le deuxième semestre 2025, devraient bénéficier d’un financement mixte en discussion avec Exim Bank China et Standard Chartered Bank.

Les travaux de conception et réalisation de la phase 2 de l’autoroute Yaoundé-Douala, qui s’étend sur 141,1 km et relie Bibodi à Douala, ont été lancés le 2 octobre 2024 par le Ministre des Travaux publics, en présence du Ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, du Gouverneur de la région du Centre et des riverains venus nombreux, pour vivre ce moment. Le démarrage des travaux quant à lui est prévu pour le second semestre de l’année en cours.

Le Cameroun a prévu un budget de 1 072 milliards de FCFA (899 millions de dollars) pour la deuxième phase de l’autoroute Yaoundé-Douala, qui couvrira 141 km de route principale et 40 km d’échangeurs, selon le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Djoumessi. Les travaux devraient débuter au cours du second semestre 2025 et s’achever en 2028.

Le financement proviendra d’une structure multilatérale, comprenant des contributions de la Standard Chartered Bank et de la banque chinoise EximBank. L’accord pour les 40 premiers kilomètres est attendu pour août 2025. La deuxième phase fait suite aux retards de la première, qui a été lancée en 2014.

Le ministère veut lancer les travaux au second semestre 2025, avec une livraison prévue au second semestre 2028. Trois années de travaux sont projetées, sous réserve de la disponibilité des financements.

Les caractéristiques essentielles de l’infrastructure ont quant à elles été présentées en octobre 2024 au cours de l’exposé déroulé par l’entreprise CFHEC, par la voix du Directeur du projet, M. Wen. L’on retiendra donc que l’autoroute Yaoundé-Douala, Phase 2, va s’étendre sur une longueur totale de 141,1 km avec 34,5 km de bretelles de raccordement au réseau routier existant.

Le tracé des travaux du projet de l’autoroute Yaoundé-Douala (phase II) comprend cinq tronçons : don’t Bibodi – Bodmon : 39,5 km, Bodmon – Edéa Est (Song Dong) : 34 km, Edéa Est (Song Dong) – Edéa Ouest (Logbadjeck) : 30 km, Edéa Ouest (Logbadjeck)– Pitti gare : 18 km et Pitti gare – Massoumbou : 19,5 km.

Relier les villes de Yaoundé et Douala, fluidifier les échanges au sein de la sous-région Afrique centrale par le biais des corridors Douala-N’Djamena, Douala-Bangui et Douala-Brazzaville, améliorer le transport et le transit sur les corridors sus-mentionnés et contribuer au développement des localités traversées par l’infrastructure, sont entre autres les objectifs à atteindre par l’exécution des travaux de conception et de réalisation de la phase 2 de l’autoroute Yaoundé-Douala.

La phase I du projet quant à elle, lancée en 2014, reste marquée par de nombreux retards. Initialement prévue pour 284 milliards FCFA, elle aura finalement coûté près de 350 milliards FCFA et a duré huit ans.