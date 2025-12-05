Bourses d’études : Studely investit 60 000 euros dans « Talents de Demain »

La fintech Studely a présenté ce vendredi à la presse, à Douala, son programme « Talents de Demain », une initiative panafricaine destinée à récompenser trois étudiants africains en leur offrant des bourses d’études.

Le programme octroiera 20 000 € (13,1 millions de FCFA) à chacun des trois lauréats pour soutenir leur projet académique en France, en Belgique ou en Allemagne.

Conçu sous la forme d’un concours d’excellence, « Talents de Demain » cible les étudiants inscrits dans des établissements d’enseignement supérieur publics ou privés. Les candidats seront évalués sur leur capacité à concevoir et à structurer un projet de carrière clair, cohérent et réaliste.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





« À travers Talents de Demain, nous voulons identifier le potentiel des participants et mesurer leur capacité à construire un projet professionnel qui peut impacter la vie de leurs communautés », explique André HOT, coach en orientation scolaire et professionnelle et membre du comité de sélection des candidatures au sein de l’équipe dédiée au projet « Talents de Demain ».

Concrètement, les candidats devront soumettre un dossier détaillant le choix de leur formation, la cohérence de leur parcours, ainsi que leur stratégie d’insertion sur le marché du travail. Les dossiers présélectionnés seront ensuite défendus à l’oral devant un jury.

« Talents de Demain est un programme dédié à valoriser le potentiel des jeunes étudiants camerounais et africains que nous accompagnons depuis près de dix ans. L’objectif est de primer les projets d’études ou projets professionnels les plus porteurs, ceux capables d’avoir un impact réel sur le continent. Tout étudiant régulièrement inscrit dans une université d’un des pays où Studely est déployée peut candidater », souligne Al-Nita Mouen directrice générale de Studely Cameroun. Le programme s’ouvre ce vendredi 5 décembre et les finalistes seront dévoilés en avril 2026.

Il faut noter que Talents de demain est une concept développé par Studely pour célébrer son dixième anniversaire.

Fondée en 2016, Studely est la première entreprise africaine spécialisée dans les solutions financières et administratives destinées aux étudiants en mobilité internationale. Elle facilite l’obtention des justificatifs financiers, accompagne les démarches d’installation et propose des services complets pour sécuriser le parcours d’immigration étudiante. En dix ans, l’entreprise a accompagné plus de 50 000 étudiants au Mali, Burkina Faso, Benin, RDC, Tunisie, Sénégal, Côte d’Ivoire, Congo, Maroc, Guinée-Bissau, Togo, Gabon, Centrafrique, en Algérie et au Cameroun. Dans ce dernier pays, l’entreprise a accompagné plus 20 000 étudiants.