Cabral Libii promet de nommer pour la première fois une femme au poste de Premier ministre

Le candidat du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, Cabral Libii, s’est adressé aux femmes dans sa lettre quotidienne de campagne sur les réseaux sociaux. il se présente comme le candidat de la parité hommes/ femmes

Inédit au Cameroun ! Un président de la République décide de nommer une femme au poste de Premier ministre. Mais attention, ce n’est pas encore réel. C’est un engagement pris au conditionnel. Il sera effectif si le candidat Cabral Libii est élu président au soir du 12 octobre 2025. Ce qui peut encore être appelé promesse est publique depuis ce 1er octobre 2025. Sur sa page officielle sur Facebook, le candidat Cabral Libii a adressé un message de campagne aux demoiselles et aux dames.

L’homme politique n’a multiplié que des éloges et la reconnaissance à l’endroit de la gent féminine pour leurs efforts, leurs sacrifices et surtout le peuple que les femmes enfantent. Le député reconnait que grâce à la valeur, au pouvoir, et à la puissance qu’elles drainent, les femmes peuvent participer à atteindre la rupture et le progrès pour lesquels il se bat. C’est ainsi que Cabral Libii les appelle à « saisir avec vigueur et détermination cette occasion unique et singulière du choix du dirigeant en chef » de leurs aspirations et préoccupations lors de l’élection du 12 octobre.

Le candidat promet une sorte de récompense si l’objectif est atteint. Il s’engage à confier le poste de Premier ministre à une dame au lendemain de sa prestation de serment. En plus de ce poste qui est depuis son instauration occupé par un homme, « le premier gouvernement que je mettrai en place et tous les autres sans exclusive vont consacrer la parité hommes/femmes. Ce principe s’appliquera également dans la haute administration et les hautes sphères de la Nation », annonce l’opposant qui se présente pour la deuxième fois à la présidentielle.