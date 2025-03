Cameroun-12 militaires tués par Boko Haram : le gouvernement s’exprime

Le capitaine de Vaisseau, Cyrille Atonfack a signé le 26 mars 2025 un communiqué suite à l’attaque meurtrière de Wulgo.

Le Cameroun a perdu une dizaine de militaires dans une attaque attribuée au groupe armée Boko haram survenue dans le Nord-est du Nigeria près de la frontière avec le Cameroun.

Suite à cette tragédie, le gouvernement via son ministère de la défense a fait une sortie. « Dans la nuit du lundi 24 au mardi 25 mars 2025, une horde de terroristes jihadistes lourdement armés et à bord de plusieurs véhicules tactiques légers, a pris d’assaut le poste mixte des Forces de Défense et de Sécurité de la localité de Wulgo (République Fédérale du Nigéria), Secteur III de la Force Multinationale Mixte (FMM) de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT), au Nord de Gambaru, territoire du Ngala Local Government, zone frontalière à la ville de Fotokol, Département du Logone-et Chari, Région de l’Extrême-Nord en République du Cameroun », dit le communiqué.

Selon le Capitaine de vaisseau; le bilan provisoire de cette macabre expédition est le suivant : « Forces de Défense Camerounaises : 12 (douze) militaires tués ; leurs corps ont été déposés à la morgue de l’Hôpital Militaire de Région n° 4 à Maroua; une dizaine de militaires blessés, tous évacués à l’Hôpital de la Renaissance de Ndjamena, secteur I de la FMM/CBLT, pour un suivi approprié ». Dans le camp adverse, « terroristes jihadistes: plusieurs assaillants neutralisés ».

« Informés de la tragédie, les Chefs Militaires des Secteurs I (Cameroun) et III (Nigéria) de la Force Multinationale Mixte de la Commission du Bassin du Lac Tchad ont immédiatement organisé des opérations de ratissage sur les itinéraires de repli des assaillants. Il importe de relever sur la base des informations crédibles de terrain, que la montée en puissance des groupes terroristes dans le pourtour du Bassin du Lac Tchad, de par l’armement de pointe dont ils disposent de plus en plus, découle en grande partie de leur alliance claire avec de puissantes entités criminelles transnationales », poursuite l’autorité.

En adressant les condoléances de l’Etat aux familles des soldats disparus, le signataire de ce communiqué souligne que, « les troupes restent déterminées à intensifier les opérations de recherche et de neutralisation des assaillants jusque dans leurs derniers retranchements ».