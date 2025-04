Cameroun : 121 milliards F de la Banque mondiale pour les travaux dans les quartiers de Douala et Yaoundé

Célestine Ketcha Courtès, ministre de l’Habitat et du Développement Urbain a reçu en audience Franz R. Drees-Gross, le 3 avril 2025.

Mis en œuvre par le MINHDU avec l’appui de la Banque mondiale, grâce à cet important programme, près de 15 km de routes ont été réalisées dans la capitale camerounaise pour améliorer la mobilité urbaine et le cadre de vie des habitants de Nkolmesseng et Oyomabang. Les visites s’effectueront sur les principaux axes stratégiques réhabilités ou construites.

L’autre sujet qui a préoccupé le MINHDU et son hôte portait sur l’état de mise en œuvre du Projet de Mobilité Urbaine de Douala (PMUD) qui viendra considérablement transformer la mobilité urbaine de la ville de Douala. Troisième centre d’intérêt des échanges de cette fin d’après-midi, c’est le suivi des avancées du Projet de Développement des Villes Inclusives et Résilientes (PDVIR) qui se dirige vers son atterrissage.

« Ce sera aussi l’occasion de visiter le site du nouveau projet, le Projet Villes et Gestion Foncière Durables, qui est en fin de maturation et dont les négociations sont programmées pour les tout prochains jours. Sujet abondamment discuté au cours de l’audience », souligne le ministère de Ketcha Courtès.

Dans le cadre de sa mission de travail au Cameroun, Franz R. Drees-Gross, Directeur Régional des Programmes Infrastructures de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, effectue une visite des infrastructures urbaines réalisées par le PDVIR à Nkolmesseng, arrondissement de Yaoundé 5e, le samedi 5 avril 2025, accompagné de Madame Célestine Ketcha Courtès,ministre de l’Habitat et du Développement Urbain.

Le Projet Villes et Gestion Foncière Durables (PVGFD), qui vient à la suite du PDVIR va bénéficier d’un financement de la Banque mondiale à hauteur de 200 millions de dollars US (environ 121.226.000.000 FCFA), permettant de faire la mise en cohérence entre certains travaux des quartiers dans les métropoles de notre pays Douala et Yaoundé.