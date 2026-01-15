Cameroun : 14 civils dont sept enfants tués dans une attaque armée

L’attaque attribuée aux séparatistes a été perpétrée le 14 janvier 2026 dans la localité de Gidado, région du Nord-Ouest Cameroun.

La région du Nord-Ouest en proie à la crise sécuritaire a enregistré une nouvelle attaque d’ampleur attribuée aux combattants séparatistes. A l’aube du mercredi 14 janvier, des assaillants ont lancé l’attaque armée dans la localité de Gidado située dans le Donga Mantung ciblant la communauté Mbororo. 14 civils ont été tués dont un adulte, 10 femmes et cinq enfants âgés de deux à 11 ans, a précisé le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lele Lafrique dans une interview diffusée sur la CRTV.

Au moins 14 autres personnes ont été blessées et conduites dans les hôpitaux de Nkambe et de Ndu pour recevoir des soins. Aussi, au plan matériel, six maisons et des greniers ont été incendiés. Des bœufs ont été tués et d’autres emportés ainsi que d’autres biens matériels.

L’autorité administrative a présenté les condoléances du chef de l’État aux familles touchées et a assuré que le président de la République a ordonné les mesures urgentes pour rétablir l’ordre dans l’arrondissement de Ndu. Chaque citoyen devrait alors collaborer avec les forces de défense et de sécurité déployées à la suite des assaillants.