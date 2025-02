Cameroun : 145 militants démissionnent du SDF à Yaoundé

Des responsables et simples militants de base ont claqué la porte du Social Democratic Front à quelques jours de la tenue de la convention devant choisir le candidat du parti à la présidentielle d’octobre.

Des militants des circonscriptions du Social Democratic Front des arrondissements de Yaoundé 7 et Yaoundé 4 marquent leur détachement de l’ensemble de la formation politique. Le 10 février dernier, 145 membres du parti politique de l’opposition ont remis leur démission au président national, Joshua Osih. Ils sont aussi bien des cadres du parti que des militants de base. La liste remise au président laisse par exemple voir que le coordonnateur national du Mfoundi et du SDF, Syrinus Fouda Edoa conduit la liste des démissionnaires. Il a sa suite, l’équipe dirigeante du SDF de Yaoundé 7.

Les raisons évoquées ayant conduit à leur démission collective ne sont pas claires. « Notre démission n’est nullement un acte de mécontentement ou de litige entre vous (le chairman Ndlr) et nous (militants du Mfoundi), il s’agit justement d’une volonté personnelle de tout un chacun et nous ne saurons vous expliquer », mentionnent les responsables et les militants démissionnaires du parti qui n’indiquent pas leur point de chute.

La démission se fait quelques jours avant la tenue de la convention devant choisir le candidat du SDF à l’élection présidentielle. Pour être candidat à la candidature, le directoire du parti a fixé la caution à 50 000 000 de francs alors que la caution requise à la présidentielle s’élève à 30 000 000 de francs. Ce que certains militants et cadres du parti contestent. Le départ collectif des 145 s’inscrit aussi dans le cadre des grandes manœuvres en prélude à l’élection d’octobre, lesquelles consistent aussi à quitter un parti pour rejoindre un autre en fonction des enjeux et des intérêts politiques.