Cameroun : 241 élèves commissaires et élèves officiers de police arrivent en fin de formation

Ils ont reçu leurs attributs au cours d’une cérémonie présidée à l’Ecole nationale supérieure de police par le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Mbarga Nguele.

Le corps de la Sûreté nationale du Cameroun s’enrichit de nouveaux éléments. 241 élèves commissaires de police et élèves officiers de police sont arrivés en fin de formation et ont reçu leurs attributs à l’Ecole de police à Yaoundé. Après deux ans de formation physique et intellectuelle, certains sont appelés à assurer des fonctions de conception, de direction, de contrôle et de commandement de services. D’autres vont assurer le commandement opérationnel et l’encadrement des inspecteurs de police et des gardiens de la paix.

Dans son discours de circonstances, le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Mbarga Nguele leur a exhorté à éviter « des comportements déshonorants et dépravant affichés par certains personnels qui portent atteinte à l’image et à l’honneur de la sûreté nationale ». Les élèves commissaires de police et officiers de police qui vont ainsi entamer leur carrière sont de la promotion 2023-2025.

À tous, le patron de la police a exhorté de « prendre du plaisir à rendre service avec loyalisme et intégrité, impartialité et neutralité » dans l’exercice de leur métier noble et exaltant, exigeant et de sacrifice, a déclaré le DGSN au micro de la CRTV.