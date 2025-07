Cameroun : 373 000 électeurs inscrits entre début janvier et fin juin 2025

Le président du Conseil électoral, Enow Abrams Egbe a fait le point de la campagne de révision des listes électorales lors de la deuxième session ordinaire du conseil le 28 juin dernier à Yaoundé.

Entre le 02 janvier et le 26 juin 2025, Elections Cameroon toutes antennes confondues, a enregistré 373 588 électeurs inscrits sur les listes électorales. Soit une diminution par rapport au nombre d’inscrits à la même période en 2024. Il ressort de la deuxième session du conseil électoral du 27 juin 2024 que 461 559 citoyens ont été inscrits sur les listes électorales entre le 02 janvier et le 26 juin 2024, soit une baisse de 87 971 électeurs.

À trois mois de l’élection présidentielle de 205, le fichier électoral national non toiletté comprend 8 219 210 électeurs. En attendant la prise en compte des autres électeurs qui vont s’inscrire avant la convocation du corps électoral prévue le 12 juillet au plus tard ainsi que le toilettage du fichier national, les données actuelles font état de 4 429 351 hommes et 3 789 855 femmes inscrits. Seuls ces citoyens peuvent participer au choix du prochain président de la République dans un pays peuplé d’environ 29 millions de personnes selon l’ONU.

Au cours de la session tenue le 28 juin dernier, le président du Conseil électoral a rappelé que Elecam et ONU sont en partenariat pour la gestion du cycle électoral 2025-2027. Dans la mise en œuvre du projet d’assistance technique dont la convention a été signée le 09 mai dernier, les deux parties ont organisé trois ateliers de formation et des rencontres à Ebolowa, Mbalmayo et Mbankomo. La session s’est tenue en présence de l’Abbé Mathias Stéphane Bell Bell, nouveau membre du Conseil électoral nommé par décret présidentiel du 19 mai 2025.