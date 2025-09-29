Cameroun : 75 listes de neuf partis politiques acceptées pour les élections régionales

Le Conseil électoral d’Elections Cameroon a rendu publics le 28 septembre 2025 l’arrêté et la résolution publiant les listes des candidats acceptées à l’élection des conseillers régionaux. Le Rdpc est face à lui dans quatre régions sur dix.

Au terme de l’examen des listes soumises à Elections Cameroon, 75 listes de candidats remplissant les conditions requises par la loi ont été acceptées dans la catégorie des délégués des départements. Ces listes sont réparties entre neuf partis politiques qui sont à la quête des sièges au sein des conseils régionaux du pays. Au regard de l’arrêté rendu public par le Conseil électoral, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) est seul en compétition dans les régions de l’Est, du Littoral, du Nord-Ouest et du Sud.

Dans les autres régions, les listes du parti au pouvoir sont en compétition avec les listes d’autres partis politiques dans certains départements. Le Rdpc va affronter l’Undp et le Fsnc dans l’Adamaoua. Dans l’Extrême-Nord, le parti est face à l’Undp. Dans le Nord, trois partis politiques sont à la quête des sièges au Conseil régional : Fsnc, le Rdpc, Fpd. Dans la région de l’Ouest, trois partis politiques sont à la conquête des suffrages : le Rdpc, l’Ums et l’Udc.

Dans la région du Centre, quatre partis politiques sont en compétition. Le Rdpc, et le Bric se présentent dans la Mefou et Akono ; dans le Mfoundi, le Bric et le Rdpc sont en lice ; dans le Nyong-et-Kelle, le Pcrn et le Rdpc sont face à face ; dans le Nyong-et-So’o, le Rdpc et Univers sollicitent des suffrages. Dans l’ensemble de la région du Centre, la compétition se fera dans quatre des dix départements. Dans les six autres départements, seul le Rdpc a des listes.

Dans la catégorie des représentants du commandement traditionnel, la résolution du Conseil électoral a accepté 91 listes de candidats pour les élections du 30 novembres 2025.

Aux termes du Code électoral, après la publication des listes de candidats acceptées, l’arrêté du Conseil électoral peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif compétent par un candidat, un mandataire de la liste intéressée ou de toute autre liste. Les contestations ou réclamations se font sur simple requête dans un délai maximum de cinq jours. La juridiction dispose aussi de cinq jours à compter de sa saisine pour rendre sa décision.