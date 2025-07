Cameroun : Abdouraman Hamadou Babba, candidat indépendant à la présidence

Le dirigeant sportif converti en homme politique vient d’annoncer son intention de se porter candidat au scrutin présidentiel.

Abdouraman Hamadou Babba annonce sa candidature à l’élection présidentielle d’octobre 2025. Le dirigeant sportif, grand critique de l’exécutif de la Fédération camerounaise de football a fait sa déclaration ce samedi. A la veille de la convocation du corps électoral annoncée pour le 12 juillet au plus tard, le citoyen s’adresse aux Camerounaises et aux Camerounais. « C’est avec beaucoup d’humilité mais aussi avec conviction, que je me présente devant vous pour vous proposer de construire un nouveau projet politique pour notre pays le Cameroun », a-t-il appelé dans une vidéo rendue publique ce jour.

La particularité de cette candidature annoncée réside dans son type et l’appel de départ du candidat à la construction commune. Abdouraman Hamadou Babba appelle tous les citoyens camerounais à se joindre à lui pour construire ensemble un nouveau projet politique. « Ce projet politique est ouvert à tous. Chaque compétence, chaque énergie et chaque engagement compte. Toutes les places sont à prendre dans ce projet », précise-t-il en sachant qu’il n’a pas une base militante sur qui compter. L’Homme annonce donc une candidature indépendante. Le type de candidature qui n’est pas investi par un parti politique. Celui qui met une personnalité sans soutien d’une organisation déjà établie face à tous les Camerounais. Pour la validation d’une telle candidature, la loi électorale exige à son article 121 alinéa 2 le parrainage du potentiel candidat.

Conscient de cette exigence et de la difficulté à la satisfaire en contexte camerounais, le candidat à la candidature exhorte les potentiels parrains à se joindre à son projet. C’est pourquoi il « invite tout aussi humblement les conseillers municipaux, les conseillers régionaux, les membres du Parlement de tous les bords politiques ainsi que nos chefs traditionnels de premier degré, gardiens de nos terroirs et de nos coutumes, à parier sur l’avenir en se joignant à ce nouveau projet d’avenir et en parrainant ma candidature à cette élection présidentielle 2025 ».

Optimiste et engagé quant à la réussite de cette épreuve de crédibilité, Abdouraman Hamadou compte tourner la page actuelle du Cameroun. Car, pour lui, « chers concitoyens, chers parents, le temps est arrivé pour nous de reprendre notre destin commun en main » ; il compte sur l’action collective.

A la suite de l’annonce de sa candidature, l’opinion peut ainsi comprendre les motivations de l’intense activité politique Hamadou Babba ces derniers temps. Il a initié un mouvement, la VAR politique pour le vote, le contrôle des votes en vue de la transparence électorale. Ce mouvement recrute dans les dix régions du pays. Par ailleurs, le candidat déclaré participe de manière assidue au débat électoral dans les médias et dans les réseaux sociaux. Il a saisi le Conseil électoral pour forcer le directeur général des élections à publier la liste électorale nationale. Il a aussi saisi le Conseil constitutionnel pour donner des éclairages sur le mandat impératif qui fait encore débat au sein de l’opinion.