Cameroun : Abdouraman Hamadou Babba lance un nouvel appel à la coalition en vue des législatives 2026

Publié par Arnaud Nicolas MAWEL
le: 31 décembre 2025
Le candidat recalé à l’élection présidentielle du 12 octobre 2025 vise à rassembler l’opposition pour remporter la majorité des sièges à l’Assemblée nationale en 2026.

Les élections législatives et municipales s’annoncent au Cameroun. Dans cette perspective, les acteurs politiques se préparent en vue des conquêtes. Dans l’opposition comme au sein du parti au pouvoir, l’enjeu est de remporter la totalité, sinon la majorité des sièges à pourvoir. Pour ce faire, Abdouraman Hamadou Babba interpelle déjà l’opposition plus divisée qu’unie au fil des élections. Le candidat de l’Union des populations du Cameroun (Upc) recalé au scrutin du 12 octobre lance un appel à la coalition pour battre le Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans les urnes.

L’homme politique appelle « tous les partisans du changement, du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest et de toutes la diaspora camerounaise, à se mettre ensemble pour constituer une large et forte coalition » afin de remporter la majorité absolue des sièges à l’Assemblée nationale. Selon lui, cette performance permettra alors d’empêcher la modification de la Constitution pour une transmission de gré à gré du pouvoir, empêcher d’adopter les lois et de les modifier. Par cette victoire, l’opposition pourra imposer la cohabitation au régime, contrôler le travail du gouvernement, obliger le gouvernement à démissionner en cas de nécessité ; constituer une commission d’enquête sur les tensions qui ont suivi l’élection présidentielle du 12 octobre 2025.

La question qui se pose est de savoir comment cette coalition pourra être formée. Les tractations faites avant la dernière élection présidentielle n’ont pas abouti à une coalition large. Les forces du changement sont allées à l’élection étant dispersées. Mais, Abdouraman annonce que dès les premiers jours du mois de janvier 2026, il proposera un texte contenant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement de ladite coalition. En attendant le projet de texte, chaque parti politique se prépare déjà pour ces élections.

