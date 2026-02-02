Cameroun : accusé d’avoir pris 1 milliard pour reconnaitre la victoire de Paul Biya, Cabral Libii se défend

Le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale a tenu des propos devant ses militants pour se défendre et interroger la proximité de certains leaders dits de l’opposition avec le régime.

Des critiques acerbes qui pullulent à l’encontre du président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale depuis l’élection présidentielle d’octobre 2025 ne laissent pas ce dernier indifférent. Cabral Libii se défend et remet la balle centre. Lors d’une cérémonie de présentation des vœux de nouvel an 2026 organisée par le Pcrn à Paris en France, le leader politique a entretenu ses militants sur des points par lesquels il est attaqué. Ce sont en l’occurrence le fait d’avoir félicité le président Paul Biya proclamé élu au scrutin du 12 octobre, l’accusation selon laquelle il aurait pris un milliard de franc pour reconnaitre cette victoire ou encore qu’il est un collaborateur du régime. Des accusations qui tendent à baisser la côte de l’homme politique dans l’opinion.

Devant ses militants, en France, Cabral Libii a déclaré que « féliciter quelqu’un qui a gagné ne veut pas dire que tu es dans son parti. J’ai donc félicité celui qui a été proclamé élu. Si pour vous il a fallu que j’encaisse un milliard pour ça, c’est votre problème ». Prenant ses détracteurs par leurs propos, le député tend à démontrer qu’il n’est pas plus proche du régime que d’autres partis et leaders de l’opposition qui ont travaillé avec le président Paul Biya durant de longues années mais qui bénéficient des suffrages du peuple lors des élections successives.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Sa position de troisième gagnée au terme de trois élections dont deux présidentielles, invite à se poser des questions sur ceux qui sont classés deuxièmes. En 2018 le deuxième, Maurice Kamto, était un ancien ministre de Paul Biya. Lors des législatives et municipales de 2020, le parti classé deuxième, l’UNDP, a pour président Bello Bouba Maïgari, un ancien ministre d’État qui était encore en fonction en 2020. Au terme de la présidentielle de 2025, Issa Tchiroma Bakary classé 2è est un ancien ministre de Paul Biya qui a démissionné deux mois avant le scrutin. Cabral Libii s’interroge si les Camerounais détestent tant Paul Biya au point de traiter ceux qui ont travaillé avec de bons. « Il faut qu’on arrête de vous distraire », insiste-t-il.

Les critiques de certains acteurs politiques contre Cabral Libii ainsi que ses réactions, nourrissent le débat en cours au sujet de l’existence d’une vraie opposition au Cameroun. Bien que les uns et les autres se battent pour conquérir le pouvoir, certains partis politiques et leurs leaders affichent des signes révélant une certaine proximité avec le parti au pouvoir. D’autres se montrent en opposition extrême avec le régime, mais posent des actes, le boycott des élections y compris, qui laissent croire qu’une pareille opposition est de façade.