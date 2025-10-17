Cameroun : accusé d’avoir renié le régime du Rdpc, le colonel Didier Badjeck dénonce une manipulation par l’IA

L’ancien chef de la division de la communication au ministère de la Défense dénonce le traficotage de sa voix pour dénoncer le parti au pouvoir et exprimer son ras-le-bol à l’encontre du régime gouvernant.

Dans une vidéo en circulation sur la toile et attribuée au colonel à la retraite Didier Badjeck, la voix présente un tableau sombre du régime gouvernant, des méthodes qu’ils emplois pour demeurer au pouvoir. La même voix accuse les dirigeants de bandits qui vont rester au pouvoir et continuer leur besogne. Dans la situation actuelle où le pays attend les résultats de l’élection, la voix affirme que c’est la faute de l’opposition si les mêmes reviennent au pouvoir. Et les candidats de l’opposition auraient déjà été approchés pour être nommés au gouvernement s’ils reconnaissent l’élection. Qualifiant le Cameroun de pays de pourris, la voix déclare être à bout de ceux qui sont au pouvoir et qui comptent y rester. « Je suis écœuré des affaires du Rdpc. Si quelqu’un m’appelle encore à une réunion, je vais l’insulter ».

Le colonel Didier après avoir suivi cette audio montée, a tourné une vidéo dans son véhicule pour faire une mise au point. L’ancien militaire et spécialiste de géostratégie dénonce une manipulation à travers l’intelligence artificielle. L’ancien chef de la division de la communication du ministère de la Défense déclare dans sa vidéo que les militaires ne se mêlent pas des affaires du pouvoir. Sur la situation politique du moment, il est plutôt prêt à donner son avis sur le plan scientifique comme il le fait toujours à travers les médias tout en gardant une position neutre. « A partir de maintenant j’ai décidé de prendre des positions neutres, d’observateur qui peut aider dans le sens de la prospective », déclare-t-il.

L’ancien haut gradé prévient ceux qui s’amusent à vouloir positionner des pions au sein de l’armée à des fins politiques. « Vous allez voir ce que ça va donner », alerte-t-il. Mais, le colonel à la retraite garde bien ferme ses attitudes en soutenant que « les militaires n’ont rien à faire avec le pouvoir ». Profitant de cette occasion, il donne plutôt quelques conseils à ceux qui seraient à l’origine de ce montage « Réglez vos problèmes de manière sereine dans le dialogue, dans la discussion et dans le calme », peut-on entendre dans la mise au point. Tout ceci arrive au moment où les uns cherchent à faire sortir le régime accusé de procéder par la fraude pour gagner l’élection présidentielle qui vient de se dérouler et se maintenir au pouvoir.