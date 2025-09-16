Cameroun : accusée de xénophobie, Françoise Puene s’explique

La sénatrice du RDPC a tenu une conversation téléphonique en privé dans laquelle elle précise son propos tenu au cours d’une réunion de son parti à l’Ouest.

Les réactions multiples allaient dans tous les sens lorsque l’opinion a écouté les propos de la sénatrice et femme d’affaires Françoise Puene tenu le week-end dernier. La partie qui a suscité ces réactions est celle qui menace de chasser des allogènes du département du Haut-Nkam en cas d’échec du candidat du RDPC dans le département. « Tous ceux qui sont venus s’installer dans le Haut-Nkam pour ternir l’image du Haut-Nkam, nous n’en voulons plus. Et que, on va aller jusqu’à les exclure si au soir du 12 octobre on a perdu dans leurs différents quartiers respectifs, ils vont désormais rentrer dans leur village », peut-on entendre dans la vidéo.

Se disant dépassée par les multiples réactions provoquées par ses propos, la sénatrice a apporté des précisions le 15 septembre. Étant dans une réunion interne au RDPC, la sénatrice explique qu’elle faisait la restitution des rapports d’autres membres du parti.

« Et je suis en train de faire le rapport d’une réunion précédente qu’il y a eu dans ma commission. Et je dis que pendant cette réunion, les membres se sont plaints qu’on perd toujours les élections à Banka à cause des allogènes et pourtant ces allogènes votent bien chez eux et quand ils viennent à Banka ils votent mal. Et quand ils votent mal, Banka ne peut pas se développer parce que le RDPC considère que Banka est de l’opposition alors que les fils de Banka ne sont pas de l’opposition. Et les autres ont dit nous nous allons fuir pour aller vers la grande maison », peut-on entendre dans l’audio accessible en ligne.

La sénatrice s’étonne aussi de la façon dont son propos a été coupé avec sans doute l’intention de lui causer des ennuis auprès des Camerounais. « Je restitue ce que les gens ont dit. On coupe toute cette partie en amont et on vient faire comme si c’est moi qui ai tenu ce propos ; C’est pour cela que je dis que comme les Camerounais veulent faire la méchanceté ou quand ils veulent déjà écrire contre vous pour demander que mais ces gens-ci savaient écrire comme ça et le Cameroun est encore à ce niveau-ci comment ? », s’interroge-t-elle.

Françoise Puene regrette que de cette façon, la personne qui a diffusé la vidéo ne pourra pas l’opposer aux Camerounais. « C’est dommage parce que même si quelqu’un devait poster ces propos-là, il devait prendre toute la phrase. Il ne devait pas seulement couper la partie qui l’intéresse pour parler des insanités sur madame le sénateur. Mais les Camerounais savent qui je suis. On ne peut pas les manipuler », rassure-t-elle.