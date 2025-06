Cameroun-Affaire Léon Theiller Onana Vs Paul Biya : le juge se déclare incompétent

Le tribunal de première instance de Yaoundé Centre administratif déclare son incompétence matérielle pour constater l’illégalité et l’illégitimité du président du Rdpc ainsi que du Bureau politique du parti.

Le juge du tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif a rendu sa décision le 19 juin 2025 concernant la saisine faite par Léon Theiller Onana, conseiller municipal investi par le Rdpc dans la commune de Monatélé. Le requérant a avancé comme prétention, la constatation par le tribunal de l’illégitimité et l’illégalité du président national du Rdpc, Paul Biya, et du Bureau politique de son parti, depuis 2016, année à laquelle le mandat à eux accordé par le congrès de 2011 a expiré. En outre, il a demandé la désignation d’un mandataire ad hoc chargé d’organiser le congrès du Rdpc avant le scrutin d’octobre 2025.

Après quelques renvois de l’audience, le juge du tribunal saisi s’est déclaré incompétent pour juger une telle affaire. Une décision qui ne donne en rien satisfaction à Léon Theiller Onana et sa défense. Pour lui, « la première étape est franchie ». Mais, même si le résultat n’est pas ce qu’il espérait, il se contente d’abord du fait que le juge ait reconnu son droit d’agir et l’urgence de la démarche. Le militant du parti au pouvoir est conscient que « le combat pour le retour à la légalité sera long, mais notre détermination est inébranlable. C’est le combat de notre génération, et nous le mènerons ensemble jusqu’à la victoire ! », a-t-il déclaré aux citoyens.

La suite du combat se fera au sein de la justice. Le conseiller municipal du parti du Flambeau ardent annonce la suite de l’affaire au second degré de juridiction. Il promet de saisir la cour d’appel du Centre pour obtenir une nouvelle décision qu’il espère plus favorable à ses prétentions. il soutient de manière continue que le président national du Rdpc ainsi que le Bureau politique sont illégaux en l’absence du congrès du parti depuis 2016. Cette contestation de légitimité conduit le conseiller à contester aussi la candidature naturelle du président Paul Biya à l’élection présidentielle d’octobre 2025.