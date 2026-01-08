Cameroun : Aliou Issa prend fonction au Conseil régional de l’Adamaoua

Le nouveau président du Conseil régional a prêté serment et annoncé les premières actions de son mandat à la tête de l’exécutif de la collectivité territoriale décentralisée.

Aliou Issa, inspecteur des régies financières à la retraite a revêtu les attributs du président du Conseil régional de l’Adamaoua. L’ancien commis de l’État et élu du Rdpc est depuis le 06 janvier, la deuxième personnalité à passer au cou l’écharpe tricolore du chef de l’exécutif régional de l’Adamaoua. Élu conseiller régional lors des régionales du 30 novembre 2025 il a été choisi au cours de la session de plein droit du 16 décembre pour succéder à Mohamadou Dewa de l’Undp à la tête de la région.

Le gouverneur de la région, Kildadi Taguieke Boukar, représentant de l’État dans la collectivité, lui a remis ses attributs au cours d’une cérémonie en l’invitant à relever les défis sociaux, économiques et culturels de la région et de veiller au respect du principe de la séparation des pouvoirs dans la gestion des finances publiques.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Avant cette cérémonie, le Aliou Issa a prêté serment à la cour d’appel de l’Adamaoua. Il a pris l’engagement de « servir les intérêts de la région et de remplir loyalement et fidèlement ses fonctions, sans discrimination ni favoritisme, dans le respect de la loi et conformément aux valeurs de démocratie, aux principes d’équité et d’intégrité de la République ».

Dans cette perspective, le nouveau président du Conseil régional entend, au début de ce mandat, lancer les chantiers de réhabilitation des routes régionales, continuer à construire les écoles, à améliorer le plateau technique des hôpitaux entre autres.