Cameroun-aménagement des routes de l’Est : voici la priorité selon le gouvernement

Avec l’accompagnement de la Banque africaine de développement (BAD), le gouvernement à travers son ministère des travaux publics annonce que le projet va commencer avec la route Ngoura II-Yokadouma.

Du 03 au 19 février, une mission de la BAD est au Cameroun pour préparer un important programme d’aménagement des routes dans la région de l’Est. A la suite de cette importante mission, le Ministre des Travaux Publics a pris connaissance le 21 février 2025, des dernières évolutions liées à la consolidation du Programme de désenclavement et de connectivité des bassins économiques et transfrontaliers de la région de l’Est, dont la phase I consistera au bitumage de la route Ngoura II-Yokadouma.

« Le dossier consolidé du Programme de désenclavement et de connectivité des bassins économiques transfrontaliers de la région de l’Est sera soumis au Conseil d’administration de la Banque Africaine de Développement au mois d’octobre 2025 », souligne le MINTP.

C’est le challenge majeur à relever au cours de cette année pour voir démarrer la construction de la route Ngoura II-Yokadouma, longue de 156 km. Pour cela, la publication des instruments de sauvegarde environnementale et sociale est attendue à la fin du mois de juin 2025. Cestimir Alberic Houssou, directeur des transports principal et Pierre-Simon More Ndong, spécialiste en chef des transports à la BAD, ont fait l’économie des actions menées par l’institution financière africaine après la requête du gouvernement camerounais pour les aménagements routiers dans la région de l’Est.

Pour sa phase I, le Programme comprend la construction de la route Ngoura II-Yokadouma qui sera allotie en trois lots: Carrefour Nkwele-Wosso (50 km), Wosso-Ngoudi 1 (46 km) et Ngoudi 1-Yokadouma. Au regard de la vulnérabilité, de la fragilité de la zone et du potentiel agricole et minier de la région de l’Est, le projet comportera des composantes socio-environnementales et économiques, qui vont permettre de renforcer la chaîne des valeurs et les bassins de production.