Cameroun-année scolaire 2025/2026 : début du paiement des contributions exigibles et frais de d’examens

Les élèves du secondaire ou leurs parents peuvent effectuer le paiement électronique dès ce mercredi 03 septembre 2025 sur toute l’étendue du territoire camerounais.

Le gouvernement à travers le ministère des Enseignements secondaires ouvre ce mercredi 03 septembre 2025, dans les 10 régions du Cameroun, le paiement des contributions exigibles et des frais d’examens et concours officiels pour le compte de l’année scolaire 2025/2026. Le ministre des Enseignements secondaires, Pauline Nalova Lyonga, précise que les opérations de paiement concernent « toutes les contributions exigibles » et « les frais des examens et concours officiels relevant du ministère des Enseignements secondaires ».

Les différents paiements concernant les élèves de la 6è, de la 1ère année en terminale, se font avec le matricule unique attribué à chaque élève. Pour ce faire, les parents et élèves concernés suivront des étapes selon les modalités pratiques édictées.

En effet, les élèves doivent obtenir leur matricule unique sur la plateforme cartescolaire.cm ou auprès de leurs établissements scolaires. Les établissements scolaires doivent inscrire les élèves entrant en 6è et en 1ère année sur cette plateforme qui génère leurs matricules uniques. Avant tout paiement, les élèves transférés d’un établissement à un autre, doivent s’assurer que le nouvel établissement a mis à jour leurs informations.

Le ministre précise par ailleurs que le paiement des frais de concours d’entrée en classe de 6è, aux ENIEG et ENIET se fait en utilisant le code de l’établissement.

Le paiement des contributions exigibles et des frais de concours est électronique. Les parents et élèves doivent s’acquitter des différents frais à travers les opérateurs de paiement mobile, partenaires du gouvernement. Il s’agit de MTN Cameroon, Express Union, Orange Cameroun, Cameroon Postal Services (Campost), Afriland First Bank.