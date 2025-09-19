Cameroun : Antoinette Nyoung met en garde contre les dangers du mauvais coaching

La consultante en stratégie d’entreprise vient de publier un livre qui lève un voile sur les coulisses du métier de coach en Afrique et attire l’attention sur les risques liés aux mauvaises pratiques.

Dans l’ouvrage intitulé, de 188 pages intitulé « Coacher » avec pour sous titre »Entre simplicité, ambiguïté et complexité », édité par Harmattan Cameroun, l’auteure défend une vision professionnelle, éthique et profondément humaine du coaching. Antoinette Nyoung explique que, le coaching est un art, souvent perçu comme une simple mode, mais en réalité profondément exigeant. Sa motivation à produire ce livre explique-t-elle, est née de la volonté de professionnaliser ce domaine encore peu encadré

« J’ai senti l’appel d’expliquer ce qu’est le coaching, de clarifier notre métier et tous les métiers de l’accompagnement. Car, bien qu’il n’existe pas encore de cadre normatif pour devenir coach, il est essentiel de montrer qu’il s’agit d’un véritable métier. »

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Antoinette Nyoung insiste sur les dérives possibles lorsque l’on confond coaching, conseil, influence ou thérapie, des pratiques qui, mal maîtrisées, peuvent avoir des conséquences néfastes sur la vie des clients. Elle rappelle que plusieurs écoles forment aujourd’hui des coachs et que son livre présente clairement les rôles et les limites de chaque métier de l’accompagnement, afin d’éviter ces mauvaises pratiques.

« Coacher n’est pas la chose la plus simple », a renchérit le directeur de Harmattan Cameroun, Koukam Jacques, au cours de la dédicace organisée le 17 septembre à Yaoundé.

L’éditeur confie que, l’œuvre renseigne le lecteur sur la différence qu’il peut avoir entre un coach, un consultant et un conseiller. « Le coaching est supposé bousculer, faire parler la subjectivité du sujet de sorte que lui-même s’interroge et se libère sans rester dépendant du coach. » Revenant sur le caractère ambiguë et complexe du coaching, il invite les usagers à avoir le discernement pour choisir un coach, afin d’éviter de tomber sur un consultant ou un conseiller. « Et finalement savoir qu’en face on a un coach à qui on peut véritablement se confier.» La vocation du coach vise à libérer le sujet plutôt qu’à le maintenir sous ses emprises, déclare le numéro de Harmattan Cameroun.