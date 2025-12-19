Cameroun-assurance maladie : plus de 300 000 étudiants des universités d’État visés

Une convention a été signée le 18 décembre 2025, à Yaoundé, entre le ministère de l’Enseignement supérieur, les recteurs des onze universités d’État et un consortium d’assureurs conduit par Lothe Consulting Assurances.

La signature de cette convention ouvre la voie à la couverture en assurance maladie de plus de 300 000 étudiants. Elle vise à garantir à ces derniers un accès équitable, structuré et durable aux soins de santé. Souvent confrontés aux difficultés financières en cas de maladie ou d’accident, les étudiants bénéficieront désormais d’un mécanisme de prise en charge adapté à leurs besoins spécifiques.

À travers cette initiative, les autorités entendent réduire la précarité sanitaire en milieu universitaire, améliorer le bien-être des apprenants et créer un environnement plus favorable à la réussite académique.

La mise en place de cette assurance maladie présente plusieurs avantages majeurs. Elle permettra notamment une prise en charge médicale encadrée des étudiants sur l’ensemble du territoire national, une réduction significative des charges financières liées aux soins souvent lourds pour les familles, un meilleur suivi sanitaire de la population estudiantine, ainsi qu’une contribution directe à la stabilité et à la performance du système universitaire.

Fruit de plus de deux années de planification et de structuration, ce projet a été porté par Lothe Consulting Assurances, chef de file du consortium d’assureurs. L’entreprise a mobilisé son expertise en gestion des risques à forte portée stratégique afin de concevoir un dispositif fiable, conforme aux réalités du terrain et aux exigences du secteur public.