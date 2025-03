Cameroun : assurance santé maladie, un luxe pour les populations démunis

Entre coût élevé et manque d’information, les populations vulnérables du Cameroun restent en marge de l’assurance maladie privée.

Certains auteurs estiment que la proportion de la population couverte par une forme quelconque d’assurance santé est d’environ 6 %. C’est dans ce contexte que, la division de la santé de la Denis & Lenora Foretia Foundation a organisé, le 26 mars 2025 à Yaoundé, la deuxième réunion opérationnelle du projet Promouvoir l’expansion de l’assurance santé privée au Cameroun. L’objectif principal était d’examiner les moyens d’améliorer l’accès des populations défavorisées à l’assurance maladie dans un pays où une grande partie des citoyens reste exclue des services de santé.

Cette rencontre intervient dans un contexte où, malgré la mise en œuvre de la phase 1 de la Couverture Santé Universelle (CSU), une part importante de la population ne bénéficie toujours pas d’une couverture médicale adéquate. Les participants à cette séance de travail expliquent que, l’assurance santé privée pourrait être une alternative ou un complément à la CSU, mais elle demeure perçue comme coûteuse et réservée aux couches les plus aisées de la société.

Selon Marc Roméo Bihina Akoumou, analyste des politiques publiques, il est essentiel de définir des offres d’assurance adaptées aux différentes corporations, en particulier celles du secteur informel. « Les compagnies d’assurance doivent proposer des packages spécifiques aux populations vulnérables pour absorber ceux qui sont en marge du système actuel », a-t-il déclaré. Il recommande également une implication des collectivités territoriales décentralisées, en suggérant que chaque commune puisse disposer d’au moins une compagnie d’assurance maladie privée et de structures hospitalières adaptées.

Pour Dr Ghislaine Lienou, psychologue, l’un des principaux freins à l’adoption de l’assurance maladie est le déficit d’information. « Les Camerounais comprennent mal leur contrat d’assurance, ce qui engendre une méfiance. Une communication plus claire et pédagogique de la part des compagnies d’assurance est nécessaire », souligne-t-elle. Elle préconise des campagnes de sensibilisation, des journées portes ouvertes et des conférences pour améliorer la compréhension des offres d’assurance et dissiper les confusions entre assurance « Vie » et assurance « Maladie ».

De son côté, Dr Nguidjol Stéphane, chercheur en économie de la santé à l’Université de Yaoundé II-Soa, plaide pour la digitalisation des paiements afin de rendre les primes d’assurance plus accessibles. « L’utilisation des solutions de paiement mobile faciliterait la collecte des cotisations et encouragerait une plus grande adhésion », propose-t-il. Il exhorte également l’État à accélérer la législation sur la CSU, estimant que c’est à partir de cette base que des solutions complémentaires pourront se développer efficacement.