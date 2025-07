Cameroun : au moins sept morts dans un accident de la circulation à Ekona

Deux véhicules sont entrés en collision dans la soirée du mercredi 09 juillet 2025 sur l’axe Ekona-Muyuka

Au moins sept personnes ont trouvé la mort dans un accident de la circulation proche de la localité d’Ekona, dans le département du Fako, région du Sud-Ouest. Un mini-bus de transport en commun d’une capacité de 19 places transportant au moins 10 passagers à bord venant de Kumba et allant à Buea, et un camion sont entrés en collision. Le choc n’a pas laissé la vie sauve aux passagers. Selon les informations recueillies, seul un enfant de sept ans aurait survécu à l’accident. Conduit dans une formation sanitaire, il est en soin intensif. D’autres témoignages indiquent que sur les 10 passagers à bord du mini-bus, trois blessés graves ont été transportés à l’hôpital. Reste attendue, une communication officielle sur l’accident. Le chauffeur du camion et son assistant quant à eux ont pris la fuite.

Dans la même journée du 09 juillet 2025, un autre accident de la circulation s’est produit sur l’autoroute Yaoundé-Nsimalen. Le général Philippe Mpay, commandant des écoles et centres d’instruction, se rendant à l’aéroport international de Yaoundé Nsimalen pour prendre un vol à destination de Garoua, a été victime d’un accident de la circulation. Son véhicule est entré en collision avec un autre. Le général s’en est sorti avec des blessures légères, tandis qu’un de ses collaborateurs qui l’accompagnait a été victime d’une fracture.

Les deux accidents surviennent au moment où les autorités mènent une campagne spéciale de prévention et de sécurité routière sur l’ensemble du territoire. Le ministre des Transports, Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe a lancé l’opération le 05 juin dernier. La campagne vise à prévenir les accidents de la circulation en période de départ en vacances, pendant les vacances et lors de la rentrée scolaire. Une période de trois mois, connue comme l’une périodes au cours desquelles le nombre d’accidents est élevé.