Cameroun : Bello Bouba annonce une entente avec Issa Tchiroma

L’ancien Premier ministre du Cameroun, candidat de l’Undp à l’élection présidentielle du 12 octobre était l’invité Afrique de RFI ce 24 septembre 2025.

Bello Bouba Maïgari, candidat de l’Union nationale pour la démocratie et le progrès (Undp) a abordé plusieurs questions au cours de l’entretien dont la possible union avec le candidat du Front pour le salut national du Cameroun, Issa Tchiroma Bakary. Alors qu’une partie de l’opinion appelle les deux anciens membres du gouvernement et les deux anciens compagnons politiques à s’unir et que Issa Tchiroma Bakary tend la main à « son frère », Bello Bouba donne espoir.

Le candidat exprime son ouverture à la formation d’une coalition et annonce une entente entre Issa Tchiroma Bakary et d’autres candidats avant l’ouverture de la campagne électorale le 27 septembre. A ce sujet, « les choses sont en train d’être explorées mais nous n’avons pas perdu espoir qu’elles avanceront. Elles aboutiront à un consensus acceptable non pas entre nous seuls mais qui répondra à l’attente de beaucoup de Camerounais. D’ici le début de la campagne électorale nous y parviendrons », a déclaré le candidat.

Dans cette perspective, Bello Bouba Maïgari rejette la pensée selon laquelle les problèmes de 1992 ne pourront pas empêcher l’entente. La page semble avoir été tournée. « Je n’ai pas l’impression que nous sommes restés à la brouille de 1992. Nous avons un climat fraternel que nous entretenons entre nous. Nous pourrons arriver, je l’espère, à trouver la solution que beaucoup attendent, c’est-à-dire une entente entre nous. C’est mon souhait, c’est ma détermination à laquelle je vais travailler », a conclu le candidat sur le sujet.