Cameroun : Bello Bouba démissionne du gouvernement, Gabriel Mbaïrobe désigné intérimaire

Le chef de l’Etat Paul Biya a instruit la désignation du ministre de l’Agriculture et du Développement rural pour assurer l’intérim au ministère du Tourisme et des Loisirs.

Bello Bouba Maïgari n’est plus ministre d’Etat, ministre du Tourisme et des Loisirs. L’ancien membre du gouvernement a remis sa lettre de démission au chef de l’Etat comme annoncé peu avant son investiture comme candidat de l’Union nationale pour la démocratie et le progrès (UNDP) à l’élection du 12 octobre. L’information est portée au public après que le Conseil électoral a validé la candidature du président national de l’UNDP, la deuxième force politique du pays après le RDPC parti au pouvoir.

Bello Bouba a servi le Cameroun aux côtés du premier président du pays, Ahmadou Ahidjo. Il a été secrétaire général du ministère des Forces armées, secrétaire général adjoint de la présidence de la république. Tout premier Premier ministre du président Paul Biya entre le 06 novembre 1982 et le 22 août 1983, Il quitte le ministère du Tourisme après y avoir trôné depuis le 09 décembre 2011, soit 13 ans et sept mois. À 78 ans, il laisse le poste ministériel pour aller conquérir le siège présidentiel. Il est à la seconde tentative après l’échec de 1992.

Son poste étant d’office vacant au sein du gouvernement dans lequel il a travaillé pendant ces longues années, l’urgence a interpellé le président de la République. Le chef de l’Etat Paul Biya a donné des instructions au chef du gouvernement Joseph Dion Ngute de désigner un intérimaire. Le sort est tombé sur Gabriel Mbaïrobe, ministre de l’Agriculture et du Développement rural depuis le 04 janvier 2019. À 67 ans, il va assurer la continuité du service au ministère du Tourisme cumulativement avec ses fonctions de ministre de l’Agriculture.

Il en est ainsi depuis quelques semaines, de Mounouna Foutsou, ministre de la Jeunesse et de l’Education civique. Le chef de l’Etat l’a désigné pour assurer la continuité du service au ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle. Il remplace de manière provisoire le ministre démissionnaire Issa Tchiroma Bakary, président du Front pour le salut national du Cameroun, candidat à l’élection présidentielle du 12 octobre 2025.