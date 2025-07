Cameroun : Bello Bouba Maïgari fait le premier bilan de son action au gouvernement

Le ministre d’Etat ministre du Tourisme et des Loisirs a accordé un entretien à Jeune Afrique. L’homme politique revient sur les raisons ayant motivé l’annonce de sa candidature, le bilan de son action au sein du gouvernement, sa démission ou encore son engagement futur.

Bello Bouba Maïgari n’a pas encore démissionné du gouvernement. Il est encore ministre d’Etat chargé du Tourisme et des Loisirs. Même s’il a déclaré son intention de se porter candidat au scrutin d’octobre prochain, l’homme n’a pas encore saisi le chef de l’exécutif pour annoncer son départ. « Si je décide de démissionner de mes fonctions, ce sera par une correspondance officielle adressée à qui de droit », au président Paul Biya.

Mais, le président de l’Union nationale pour la démocratie et le progrès ouvre une brèche. Dans les prochains jours, sa démission ne sera pas une surprise. « Ce qui est certain, c’est que pour mener une campagne efficace, il me faudra m’y consacrer pleinement », a déclaré Bello Bouba Maïgari à Jeune Afrique.

Dans la même sortie médiatique, la toute première après l’annonce de sa candidature le 28 juin dernier, l’allié de poids du régime de Yaoundé fait un bref bilan de ses 28 ans au gouvernement. Son engagement aux côtés du Rassemblement démocratique du peuple camerounais est fondé sur le document dénommé la plateforme d’action gouvernementale.

Dans ce cadre de collaboration, « l’Undp estime avoir rempli son rôle en contribuant à la démocratie, à la paix, à la concorde nationale et au progrès économique et social. Nous avons œuvré avec loyauté dans l’application des engagements de cette plateforme », relève le ministre. À présent qu’il se lance à la course pour la 2è fois après 1992, Bello Bouba prend ses distances et envisage de nouvelles perspectives. Le tout premier Premier ministre du président Paul Biya dit être ouvert à la coalition des partis politiques de l’opposition.

A ce sujet, plusieurs forces prônant le changement sont à la recherche des acteurs d’influence. L’Alliance politique pour le changement (APC), l’Alliance pour une transition politique (ATP), ou encore les acteurs de l’opposition du Grand Nord qui se rassemblent peuvent tendre la main à l’opposant qui est de retour. Ils peuvent aussi l’approcher grâce à la médiation de L’appel de Douala connu sous le nom du Groupe de Douala mené entre autres par Cyrille Sam Mbaka.