Cameroun : Bello Bouba Maïgari réapparait soudain après la tempête

L’ancien ministre d’État, ministre du Tourisme et des loisirs, n’a pas échappé à l’œil des caméras lors de la cérémonie de la présentation des vœux des corps constitués nationaux au palais de l’Unité.

Bello Bouba Maïgari, président national de l’Union nationale pour la démocratie et le progrès (Undp), a pris part le 08 janvier 2026 à la cérémonie de présentation des vœux des corps constitués nationaux au président de la République. L’ancien ministre d’État, a, comme les années antérieures, mais en qualité d’homme politique, serré la main au président Paul Biya pour lui souhaiter la bonne année. Une telle sortie, n’aurait pas retenu l’attention, lorsque Bello Bouba Maïgari était membre du gouvernement ou encore si, après l’élection présidentielle, il faisait encore des sorties publiques.

Mais, le candidat classé 5è au terme de la présidentielle a disparu de la scène depuis le 12 octobre 2025. Après avoir fait ses dernières déclarations au sortir du bureau de vote, le candidat de l’Undp a gardé le silence. Malgré les tensions politiques qui ont suivi l’élection, l’homme politique n’a rien dit, ni pour calmer les ardeurs, ni pour clarifier sa position. Il est resté de marbre face à une situation sensible où de nombreux autres acteurs politiques se sont prononcés.

Cette attitude cadre néanmoins avec le tempérament de l’ancien Premier ministre, bien connu comme étant calme et posé. Prenant le recul face à toute situation pour mieux jauger et prendre position. Il a attendu que la tempête des tensions post-électorales soient calmées et a saisi l’occasion des vœux de nouvel an pour refaire surface. Néanmoins, une question demeure, celle en particulier de savoir si l’ancien allié du régime va garder la distance avec le gouvernement et avec le parti au pouvoir ou s’il va revenir dans l’ancienne situation. Les résultats de l’élection présidentielle ayant montré ses limites en 2025. 4è avec 2,45% au plan global, il a été crédité de 8,62% dans l’Adamaoua et de 8,48% dans le Nord. C’est avec cette performance qu’il se dirige vers les prochaines échéances électorales prévues au cours de l’année 2026.