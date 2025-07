Cameroun : Bello Bouba Maïgari rompt une alliance de 28 ans avec Paul Biya

Le ministre d’Etat, ministre du Tourisme et des Loisirs, Bello Bouba Maïgari, a déclaré son intention de se porter candidat à l’élection présidentielle d’octobre 2025. Il sera ainsi du côté de l’opposition.

L’homme politique a fait la déclaration le samedi 28 juin 2025 au Palais des congrès de Yaoundé. C’était à l’occasion d’une réunion du Comité central de l’Union nationale pour la démocratie et le progrès (Undp) qu’il a présidée. Poussé par les militants et cadres de son parti, Bello Bouba Maïgari va porter les chances de la formation politique pour la deuxième fois à l’occasion du scrutin présidentiel. La première fois ce fut en 1992. Le candidat avait alors recueilli 19,32% des suffrages exprimés derrière Ni John Fru Ndi (35,97%) et Paul Biya déclaré vainqueur avec 39,98%.

Ancien collaborateur du président Ahmadou Ahidjo, Bello Bouba Maïgari, produit de l’Ecole nationale d’Administration et de magistrature arpente les couloirs de la haute administration depuis 1971. Il est attaché au secrétariat général de la présidence de la république, puis secrétaire général du ministère des Forces armées, secrétaire général adjoint de la présidence de la République ; ministre d’Etat à l’Economie et au Plan. Au moment où le président Ahmadou Ahidjo démissionne, Bello Bouba est secrétaire général adjoint de la présidence de la République.

Il devient le tout premier Premier ministre du président Paul Biya lorsqu’il accède au pouvoir le 06 novembre 1982. Pendant neuf mois, il accompagne le nouveau président dans l’accomplissement de ses premières actions en qualité de chef de l’Etat. Les rapports entre les deux personnalités se dégradent à la suite du coup d’Etat manqué le 06 avril 1984. Bello Bouba se réfugie au Nigeria. Il annonce la création de l’Undp en France le 25 mai 1990. Une fois le parti légalisé en 1991, il rentre au Cameroun et s’investit dans l’opposition.

Son action lui vaudra l’élection comme député de la nation à deux reprises. Mais son parti est affaibli à la suite de la nomination de ses membres Issa Tchiroma Bakary et Amadou Moustapha au gouvernement.

Après l’échec à la présidentielle d’octobre 1992 et le boycott de l’élection présidentielle de 1997, Bello Bouba Maïgari va alors décider d’accompagner à nouveau le président Paul Biya à travers une alliance. Les présidentielles de 2004, 2011 et 2018, son parti va soutenir la candidature du Rdpc. En octobre 2025, une nouvelle page de l’histoire s’ouvre. Bello Bouba Maïgari ropmt l’alliance avec Paul Biya. Il va challenger en tant qu’opposant le candidat du parti au pouvoir. La rupture survient quelques jours après celle de Issa Tchiroma Bakaray, président du FSNC avec le Rdpc. Les deux alliés de poids issus du Septentrion tournent le dos au régime. Alors que Bello Bouba garde encore son poste de ministre d’Etat, Issa Tchiroma Bakary a jeté l’éponge.