Cameroun : Cabral Libii et Serge Espoir Matomba en colère contre le journal la Nouvelle Expression

L’homme politique réagit à la suite de la publication de la Une du quotidien en kiosque ce mercredi 16 juillet 2025 en dénonçant la diffamation et la désinformation.

A la première page du journal La Nouvelle Expression paru ce 16 juillet, le public peut lire « échéances électorales, les hirondelles politiques de retour ». Plus en détail, la production fait observer que « certains leaders politiques, présidents de partis politiques sont comme des hirondelles. La période entre deux élections ils sont dans les buissons. Ils ne reviennent que lorsque les nouvelles élections sont presque dehors. Comme des mercenaires ! C’est ce que l’on observe depuis quelques temps : avec l’approche des élections de 2025 ». L’équipe de rédaction a illustré ce titre par une photo contenant Cabral Libii du PCRN Joshua Osih du SDF et Serge Espoir Matomba du PURS, tous des candidats déclarés à la présidentielle du 12 octobre 2025.

A la lecture de ce journal, Cabral Libii n’a pas gardé son ressenti. Le président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale a réagi. Pour le candidat déclaré à la présidentielle, « un journal ou média, qu’il soit d’ailleurs privé ou public, peut décider de soutenir et d’avoir un parti pris assumé en faveur d’un candidat ou un parti politique ».

Il poursuit en affirmant que « dans notre contexte, c’est banal. C’est un choix délibéré de s’aliéner une partie de l’opinion pour servir activement un homme ou une cause. Mais rien n’oblige ce journal à s’employer absolument à détruire les concurrents à son choix, par la diffamation, le dénigrement, le mensonge et la désinformation, etc. C’est ridicule et, surtout, c’est une insulte à l’intelligence des citoyens qui savent qui vaut quoi », dénonce l’opposant.

Pour sa part, Serge Espoir Matomba appelle à la retenue et à la responsabilité. « À vouloir systématiquement orienter l’opinion publique contre certains candidats, La Nouvelle Expression court le risque de se positionner officiellement comme un média à gages, au service d’intérêts partisans ». Pour le candidat déclaré à la présidentielle du 12 octobre 2025, « on n’élève pas un candidat en rabaissant les autres. (…) Nous dénonçons avec fermeté ces pratiques qui participent à la manipulation de l’opinion », s’indigne le premier secrétaire du Peuple uni pour la rénovation sociale.

Sur la page officiel d’Equinoxe Tv, nom de la chaîne de télévision appartenant au Groupe Equinoxe qui édite La Nouvelle Expression, le journal a fait son mea-culpa. Le message publié, qui a par la suite disparu. « Une erreur dans la chaîne de production du journal La Nouvelle Expression de ce mercredi 16 juillet 2025 a conduit la rédaction à se tromper sur les photos des trois leaders qui figurent en grande une de son journal et qui ne sont en rien concernés par les hirondelles politiques. Toute la rédaction de La Nouvelle Expression tient à s’excuser pour ce désagrément », pouvait-on lire.