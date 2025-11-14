Cameroun : Cabral Libii remonte le moral des Lions éliminés aux barrages pour le Mondial 2026

Le président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale demande aux Lions indomptables de tirer les leçons de leur échec aux portes de la Coupe du Monde 2026 et de se préparer pour d’autres victoires.

Les Lions indomptables du Cameroun sont tombés les armes à la main le 13 novembre 2025 à Rabat. Leurs adversaires en demi-finale des barrages Afrique pour le mondial 2026, les Léopards de la RDC, ont eu raison d’eux à la 92è minute de jeu sur le score d’un but à zéro. L’unique inscription de Chancel Mbemba a scellé le sort des Lions et brisé l’espoir du peuple camerounais amoureux du ballon rond et habitué des victoires au terme des rencontres à grands enjeux. Lui qui, plongé dans la déception, doit se contenter maintenant de la participation de la sélection nationale à la Coupe d’Afrique des Nations qui se déroule au Maroc entre décembre 2025 et janvier 2026.

Alors que les commentaires gagnent du terrain suite à la défaite des félins, le député Cabral Libii, président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, remonte le moral des troupes de Marc Brys. Procédant par le partage d’expérience, l’homme politique qui a perdu l’élection présidentielle de 2018 et celle de 2025 conseille les joueurs : « après la défaite, je me suis donné du temps au village, pour choisir méticuleusement de bonnes semences pour les nouvelles plantations ».

Pour le représentant du peuple, les échecs ont toujours des causes et des responsabilités personnelles et partagées. Il « faut les identifier froidement et humblement, puis tirer les bonnes leçons et repartir au combat », lance Cabral Libii. En exprimant son optimisme quant à la capacité des Joueurs de remporter d’autres victoires, l’homme politique encourage les Lions « en ces moments d’incertitudes ».

Eux qui ont pourtant mouillé le maillot tout au long des éliminatoires de la Coupe du Monde, en confisquant le 2nd rang de leur groupe, malgré le climat conflictuel qui entourait leur tanière. Et surtout la détermination mêlée aux caprices du sélectionneur qui a toujours su défendre ses poulains. Le technicien belge a manqué l’opportunité du Mondial 2026 pour frotter davantage aux grandes nations du football.

Mais Marc Brys, bien que de plus en plus rejeté par des Camerounais et toujours soutenu par le gouvernement, n’entend pas rester au sol après le faux pas. « On va prendre le temps de digérer mais on sera motivé pour préparer la CAN. Je ne pense pas que ça va être une excuse pour ne pas jouer une bonne CAN », a déclaré l’entraineur en conférence après match.