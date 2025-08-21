Cameroun : ce que le secteur privé attend des candidats à l’élection présidentielle du 12 octobre

À l’approche du scrutin présidentiel, le Groupement des entreprises du Cameroun (Gecam) rappelle le contexte dans lequel l’entreprise évolue au Cameroun et formule des attentes.

Par la plume de son président Célestin Tawamba, le Gecam exprime d’emblée sa préoccupation face au retard accusé dans l’atteinte des objectifs fixés dans la Stratégie nationale de développement SND30. Le groupement présente le retard dans le processus d’industrialisation, la construction d’infrastructures, l’amélioration de la gouvernance ou encore le renforcement du capital humain.

À dix ans de l’échéance pour l’atteinte des objectifs de la vision 2035, le patronat exhibe les obstacles qui compromettent la performance de l’économie au Cameroun. Ce sont entre autres, le déficit d’infrastructures, l’instabilité des cadres règlementaires, la complexité et la lenteur des procédures administratives, la pression fiscale excessive, l’accès insuffisant au financement et la persistance de pratiques de corruption.

À la veille de l’élection présidentielle, le Gecam exprime son espoir de voir une amélioration de la situation économique du Cameroun au lendemain de l’élection. Le nouveau président de la République et son gouvernement devront créer des conditions favorables au développement de l’entreprise. Cette dernière ayant « besoin de de visibilité, de sécurité juridique et de lisibilité dans l’action publique, pour pouvoir investir durablement ». Tous ces défis doivent être relevés. La voix des entreprises doit être prise en compte durant le prochain septennat. « Quel qu’en soit le vainqueur, le scrutin doit marquer une rupture avec un modèle à bout de souffle ».

Engagés dans cette dynamique, les patrons d’entreprises du secteur privé formulent de nombreuses attentes vis-à-vis des 12 candidats à l’élection présidentielle. Les programmes de ces derniers devraient proposer des solutions.

Le bon candidat selon le Gecam est celui dont le programme politique s’engage à « renforcer le système fiscal, accélérer le développement des infrastructures, mettre un terme aux délestages électriques, digitaliser efficacement les services publics, garantir une sécurité juridique et judiciaire renforcée, assurer la stabilité et la lisibilité des incitations à l’investissement, adapter les formations aux besoins réels de l’économie, soutenir activement l’industrialisation et la souveraineté productive ». Ces exigences constituent des clés pour un sursaut économique au Cameroun.